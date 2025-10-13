Novi predsjednik Ustavnog suda o pozdravu ZDS: 'Osobno mislim da taj pozdrav nema dvostruke konotacije'

Frane Staničić i službeno je preuzeo dužnost predsjednika Ustavnog suda, naslijedivši Miroslava Šeparovića nakon više od devet godina njegova mandata. Na pitanje o burnom izboru, kada je dio sudaca napustio sjednicu, Staničić je rekao da bi „bilo oportunije da su svi suci u punom mandatu“, ali da je izbor bio „u skladu s Ustavom i zakonom“. Potez kolega smatra neuobičajenim, ali ne želi se na njega vraćati.

O navodnim podjelama u Sudu kaže da one ne postoje: „Priča o većini i opoziciji u Ustavnom sudu je loša. Izdvojena mišljenja su bogatstvo Suda, ali ih ne treba koristiti uvijek.“ kazao je u intervju za RTL.

Na primjedbe da nema dovoljno iskustva i da je svjetonazorski izrazito desno orijentiran rekao je da nije ekstremno, eventualno blago desni spektar, a istaknuo je kako nema nikakav osobni odnos s premijerom Andrejem Plenkovićem: „Nikada nismo razgovarali nasamo ni o Ustavnom sudu ni o politici.“

O radu svog prethodnika Miroslava Šeparovića kaže: „Njegov mandat ocjenjujem vrlo pozitivno. Politika se previše bavila Sudom, pokušavajući ga prikazati kao produžetak politike.“ Puno je pažnje izazvala i njegova izjava o pozdravu „Za dom spremni“: „Ustavni sud je jasno rekao da je to ustaški pozdrav i da nije prihvatljiv. Preporuke Vijeća za suočavanje s prošlošću su imale drugačiji pristup, ali samo pod uvjetom da se to ozakoni. Osobno mislim da taj pozdrav nema dvostruke konotacije.“

Što se tiče mađarskog odlikovanja koje će primiti ovoga tjedna, Staničić kaže da mu je dodijeljeno za znanstvenu suradnju te da „ne vidi kako bi to ikome moglo biti sporno“.