Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
FRANE STANIŠIĆ

Novi predsjednik Ustavnog suda o pozdravu ZDS: 'Osobno mislim da taj pozdrav nema dvostruke konotacije'

Frane Staničić je novi predsjednik Ustavnog suda (arhiva)
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
13.10.2025.
u 22:14

Što se tiče mađarskog odlikovanja koje će primiti ovoga tjedna, Staničić kaže da mu je dodijeljeno za znanstvenu suradnju te da „ne vidi kako bi to ikome moglo biti sporno“.

Frane Staničić i službeno je preuzeo dužnost predsjednika Ustavnog suda, naslijedivši Miroslava Šeparovića nakon više od devet godina njegova mandata.  Na pitanje o burnom izboru, kada je dio sudaca napustio sjednicu, Staničić je rekao da bi „bilo oportunije da su svi suci u punom mandatu“, ali da je izbor bio „u skladu s Ustavom i zakonom“. Potez kolega smatra neuobičajenim, ali ne želi se na njega vraćati.

O navodnim podjelama u Sudu kaže da one ne postoje: „Priča o većini i opoziciji u Ustavnom sudu je loša. Izdvojena mišljenja su bogatstvo Suda, ali ih ne treba koristiti uvijek.“ kazao je u intervju za RTL

Na primjedbe da nema dovoljno iskustva i da je svjetonazorski izrazito desno orijentiran rekao je da nije ekstremno, eventualno blago desni spektar, a istaknuo je kako nema nikakav osobni odnos s premijerom Andrejem Plenkovićem: „Nikada nismo razgovarali nasamo ni o Ustavnom sudu ni o politici.“

O radu svog prethodnika Miroslava Šeparovića kaže: „Njegov mandat ocjenjujem vrlo pozitivno. Politika se previše bavila Sudom, pokušavajući ga prikazati kao produžetak politike.“ Puno je pažnje izazvala i njegova izjava o pozdravu „Za dom spremni“: „Ustavni sud je jasno rekao da je to ustaški pozdrav i da nije prihvatljiv. Preporuke Vijeća za suočavanje s prošlošću su imale drugačiji pristup, ali samo pod uvjetom da se to ozakoni. Osobno mislim da taj pozdrav nema dvostruke konotacije.“

Što se tiče mađarskog odlikovanja koje će primiti ovoga tjedna, Staničić kaže da mu je dodijeljeno za znanstvenu suradnju te da „ne vidi kako bi to ikome moglo biti sporno“.

FOTO Moderni raj u srcu Istre: Vila s bazenom i ljetnom kuhinjom za 695 tisuća eura
Frane Staničić je novi predsjednik Ustavnog suda (arhiva)
1/15
Ključne riječi
Frane Staničić Ustavni sud

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar southman
southman
22:30 13.10.2025.

Sve si rekao. Granicev potrčko.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još