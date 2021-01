Sabor 2020.: Umalo tučnjava, žestoke uvrede, tenzije zbog mobitela i maske

Svađe, spuštanja, okršaji koji su na rubu tučnjave... sve to nerijetko imamo priliku gledati prilikom sjednica u našem Saboru, a toga nije nedostajalo niti u protekloj godini. Tenzije su se podizale zbog teških riječi, tipkanja po mobitelu, nenošenja zaštitne maske, ali i kad je netko zatražio čašu vode. Donosimo vam pregled najžustrijih svađa u 2020. godini...

Žestoke uvrede pa umalo tučnjava Glasnovića i Lenarta

Sredinom veljače u Saboru je umalo došlo do fizičkog obračuna. Naime, zastupnik Željko Glasnović tijekom rasprave govorio je o korupciji, udbašima, kritizirao je HRT... Tijekom svojega govora koristio se uvredljivim riječima, a predsjedavajući Furio Radin opomenuo ga je. Nakon što mu je Željko Lenart (HSS) nešto kazao iz klupe, Glasnović se žestoko obrušio na njega. "Ti si jedna gnjida", kazao mu je Glasnović.

Lenart je potom rekao da Glasnović njega vrijeđa. "U mojoj familiji nitko nije bio u partiji, ali nismo ni pobjegli u Kanadu i 30 godina se sakrivali kao vi", rekao je Lenart Glasnoviću.

Ljutiti Glasnović dobacio mu je: "Majmune jedan", te došao do Lenarta.

"Slušaj, majmune jedan, ti si govno jedno. Pobili ste pola moje obitelji, nisam ja nikamo pobjegao, vi ste me otjerali", kazao je Glasnović. Radin je pozvao saborsku stražu, a cijelu situaciju nastojao je smiriti Miro Bulj.

Radin je morao u tom trenutku reagirati i povisiti ton: "Glasnoviću, nismo u legiji stranaca. Ovo je Sabor. Molim vas, lijepo sjednite i prekinite s time."

Milorad Pupovac je Zekanovića nazvao Srboljubom

Nekoliko dana kasnije rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva izazvala je buru. Hrvoje Zekanović iz HRAST-a vladajuću koaliciju nazvao je hrvatsko-srpskom trgovačkom koalicijom potom sasuvši uvrede na zastupnike srpske manjine i Milorada Pupovca.

– Hrvoje Srboljub Zekanović pokazao je zašto klub smatra da su ova dva amandmana trebala biti prihvaćena – uzvratio je Pupovac koji je opet izazvao Zekanovićevu reakciju i ponavljanje tvrdnje da je tu riječ o trgovačkoj koaliciji.

U tom trenutku za riječ se javio i Mostov Miro Bulj i kazao:

– Vladajuća je kolacija uništila hrvatsko stanovništvo. Toliko štete nije bilo ni u Domovinskom ratu. Ta je koalicija kriva za ovo stanje. Ovo je neprirodni Sabor.

Nakon ovih Buljevih riječi, predsjednik Sabora Gordan Jandroković odredio je stanku.

VIDEO SPECIJAL - Ove godine u Saboru je bilo burno: Svađe, uvrede, tenzije zbog zaštitnih maski...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Veselo u Saboru bilo je i u svibnju kada smo zabilježili nekoliko okršaja.

Bulj žestoko opleo po Reineru: 'Nije ti ovo ni ćaćino ni materino'

Miro Bulj iz MOST-a tijekom govora za saborskom govornicom odbio je sugestiju predsjednika Sabora Željka Reinera koji ga je upozorio da njegov monolog ne prati tematiku. Naime, riječ je bila o Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača op. a.) te osnivanja službe za njihovu zaštitu. Na sjednici je sudjelovala i Lora Vidović, pučka pravobraniteljica u Hrvatskoj.

"Zviždači i ljudi koji prijavljuju nepravilnost i nezakonitosti u sustavu RH nezaštićeni su i marginalizirani. Umjesto da ih se nagradi, oni najčešće bivaju degradirani i to u državnim službama, tvrtkama i devastiranim te opljačkanim poduzećima. Zbog toga su ljudi izgubili vjeru u sustav, pravosuđe i institucije. Najsvježiji primjer degradiranja zviždača jest gospodin Damir Sabljak iz MVP-a koji je konstantno upozoravao na nepotizam i korupciju u ministarstvu. Tog se čovjeka kaznilo. On je kažnjen bez obzira na to što ima svoju djecu, što ima karijeru diplomata i što se ponašao patriotski i ljudski", započeo je svoje desetminutno izlaganje Bulj.

Zatim se osvrnuo na probleme u Ini i i slučaj Vesne Balenović. Bulj je ukazao da je nepovjerenje u sustav razlog zbog kojeg su dvije trećine hrvatske površine prazne i nenaseljene.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Nepotizam, korupcija i klijentelizam otjerali su mlade u inozemstvo koji sada šalju teško zarađen novac u Hrvatsku i stječe se dojam da je nama proteklih godina rastao BDP. Svi ti ljudi trebali su ostati u Hrvatskoj, a otjerao ih je sustav", dodao je Bulj kazavši kako HDZ na čelu s premijerom Plenkovićem nije poduzeo ništa s tim u vezi.

Bulj je zatim nastavio govoriti o problemima sumnjivog sufinanciranja obnovljivih izvora energije.

"To je slučaj vjetroelektrana, gdje milijarde kuna odlaze u strane džepove, dok mi u Hrvatskoj sa solarnim ćelijama možemo riješiti taj problem. Radi se o energetskom siromaštvu našeg naroda, a isti slučaj je i s bankama", kazao je Bulj napominjući kako je identična situacija i s bankama, no u tom trenutku prekinuo ga je Reiner.

"Kolega Bulj, stvarno, ali stvarno to što sada govorite nema dodirnih točaka s temom o kojoj raspravljamo i Poslovnikom pučkog pravobranitelja. Dajte, molim vas, koncentrirajte se na temu", kazao je Reiner.

"Pa tema su prijavitelji. Ja konkretno sada govorim o prijaviteljima i načinu da im olakšamo rad kod upućivanja u nepravilnosti. Vi niste slušali pa bih vas molio, kad sjednete na taj stolac, da slušate o čemu je govorila pučka pravobraniteljica. Molim vas lijepo. Ovo je zadnji put da ste mi ovo napravili. Ovo vam nije ni ćaćino ni materino. Riječ je samo o poštenim prijaviteljima koji su upozoravali na vašu pljačku", govorio je Bulj povišenim tonom, a nakon toga mu je Reiner izrekao opomenu s oduzimanjem prava riječi.

No Bulj je ignorirao opomenu i nastavio govoriti, a Reiner mu je kazao kako ga može biti sram jer je njega osobno optužio za krađu.

Maras zatražio čašu vode, a Reiner mu poručio neka ne traži još i omlet

Tijekom izjašnjavanja o cijelom nizu amandmana, saborski zastupnik SDP-a Gordan Maras završavajući obrazlaganje zašto traži glasanje o svom 15. amandmanu zatražio je čašu vode.

- Čašu vode dobit će onda i svi ostali zastupnici i zastupnice, a ne samo vi - uzvratio je na Marasov zahtjev potpredsjednik Sabora HDZ-ov Željko Reiner. U želji da pritom ispadne i duhovit Reiner je potom dometnuo dobacujući Marasu: "Samo nemojte tražiti još i omlet".

- Nisam tražio nikakav poseban tretman već samo čašu vodu jer govorim već 40-ak minuta, a predstavljajući ostale svoje amandmane nastavit ću govoriti valjda i u iduća četiri sata - odgovorio je Maras na Reinerovu upadicu.

Kako je Maras nastavio iznositi svoje amandamne, stigavši do 20. koji se odnosi na kulturu, Reiner mu je opet imao za potrebu nešto spočitnuti.

- Zastupniče Maras, dajte se disciplinirajte i pazite na vrijeme. Pa nismo u džungli - kazao je Reiner.

Maras Jandrokoviću donio kacigu: 'Čujem da ste alpinist'

A uoči glasanja o 130. amandmanu na rebalans proračuna, od kojih je do tada 120 podnio SDP-ov Gordan Maras i svi su bili odbijeni, predsjednik Sabora Gordan Jandroković obratio se Marasu pitanjem hoće li možda povući taj amandman. Na to mu je Maras uzvratio: "Ovo je sramota, izdali ste Zagreb." Jandroković mu tada isključuje mikrofon, a Maras dolazi do stola predsjedavajućeg i Jandrokoviću predaje crvenu zaštitnu kacigu uz riječi: "Trebat će vam, čujem da se alpinist".

- Jednako ste nepristojni i primitivni kao i vaš predsjednik - kazao mu je Jandroković tražeći da se makne jer je Maras ispred sebe rastegnuo transparent na kojem je pisalo: "Izdali ste Zagreb. Nemamo sinkopu. Promjena dolazi".

Kako se Maras uporno odbijao maknuti, držeći cijeli vrijeme transparent i tražeći da se donese zakon o obnovi Zagreba, Jandroković je nastavljao sa svojim apelima da se situacija riješi.

- Ovo je neprimjeren igrokaz. Maras namjerno izaziva situaciju, želi da pozovem stražu pa da ga ga ona izbaci. Ali neću dopustiti da se danas bilo što ružno dogodi. Želim da se lijepo i pristojno rastanemo. Ovo što radite ispod je svake razine. Maras, recite gdje stanujete. Skrivate gdje stanujete jer ste promijenili boravište, a to niste prijavili u imovinskoj kartici - kazao je Jandroković dodajući kako Marasa neće dati izbaciti.

VIDEO: Maras Jandrokoviću donio kacigu: “Čujem da ste aplinist!”

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Neka ovdje stoji zauvijek, donijet ćemo mu i fotelju da ostane zauvijek u njoj. Apeliram da nemamo scene u kojim se zastupnika iznosi van - nizao je Jandroković dok mu je Maras cijelo vrijeme poručivao da ga može biti sram te mu stalno spočitavao nedonošenje Zakona o obnovi Zagreba.

- Maras, koliko ste vi i vaša partija uplatili za Zagreb. Koliko te vi dali za druge, koliko ste suosjećajni? Dali ste - nula, jer nule daju nule - kazao je Jandroković.

Kada se i SDP-ova Sabina Glasovac javila za riječ tvrdeći da Jandroković vrijeđa zastupnike te da je povrijedio poslovnik, te je i SDP-ov Saša Đujić kazao da se predsjednik Sabora ponaša kao "cendravac" pa se dovikuje s Marasom i stalno "cendra", Jandroković je uzvratio kako i dalje baš neće dati Marasu opomenu jer neki baš to i žele, uz opasku neka danas svi vide kako se tko ponaša.

Reiner: Stavite masku! Hasanbegović: Imam alergijske probleme na neke ljude

Zlatko Hasanbegović sredinom rujna osvrnuo se na odluku da bi se u školsku nastavu trebao uvrstiti film "Dnevnik Diane Budisavljević".

– To je osrednji i dosadan, klišejizirani filmski pamflet u suprotnosti s povijesnim činjenicama. Koje je opravdanje? – pitao je Hasanbegović ministra obrazovanja Radovana Fuchsa.

Željko Reiner zamolio je Hasanbegovića da stavi masku te da si ne dodiruje lice.

– Imam stanovite alergijske probleme na neke ljude i pojave – odgovorio mu je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jandroković zbog maske izbacio Vidović Krišto

Nekoliko dana potom zastupnica Domovinskog pokreta, Karolina Vidović Krišto, dobila je dvije opomene jer se javila za povredu Poslovnika prije nego je sjednica uopće počela, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković je ocijenio kako se nije radilo o povredi. Naime, Vidović Krišto se žalila što Vlada ne odgovara na pisana zastupnička pitanja.

- Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru, a vi ste u petak izjavili da ste nemoćni ako Vlada ne odgovori na zastupnička pitanja - poručila je predsjedavajućem na što joj je on dao prvu opomenu.

No, Vidović Krišto je nastavila pa joj je isključio mikrofon.

- Ovo nije povreda Poslovnika, proučite Poslovnik, sjednite. Dobili ste drugu opomenu, ako dobijete treću, uzet ću vam riječ. Ja nisam rekao da sam nemoćan pred Vladom nego da postoje određeni akti i ja sukladno tome djelujem, ali ne postoji instrument da natjeram Vladu da odgovori na zastupnička pitanja - poručio je, a Krišto je iz klupe nastavila polemiku s maskom na licu koju nije stavila preko usta i nosa, nego samo preko brade.

Stjepo Bartulica, također iz Domovinskog pokreta, zatražio je nakon toga stanku od pola sata smatrajući kako je ovo osjetljivo pitanje, no Jandroković nije dopustio. Potom je zamolio Vidović Krišto da stavi masku, koju tada nije više imala ni na bradi, ali kako ona to nije htjela učiniti udaljio ju je sa sjednice do kraja dana. Krišto je pokupila lagano svoje stvari i otišla.

Zaiskrilo između Bulja i Škore: 'Hajde vi meni recite o čemu ću ja govoriti. Hajde slobodno'

Početkom listopada, Mostov Miro Bulj, prilikom završnog govora u ime svojeg kluba, počeo je govoriti o tome kako je HDZ obmanjivao ljude uloživši novac u Imotski prije lokalnih izbora, te kako to nije bilo korektno od HDZ-ovog Marka Pavića koji je porijeklom od tamo. Miroslav Škoro koji je u tom trenutku bio predsjedavajući opomenuo ga je da se drži teme, a to je Prijedlog zakona o sanaciji kreditnih institucija.

- Molim? Hajde vi meni recite o čemu ću ja govoriti? Ajde slobodno. Imate 12 sekundi. Ajde recite mi o čemu ću ja govoriti. A o 22 milijarde je prvo Pavić govorio, a to nije bilo o financijskim institucijama - kazao je Bulj Škori.

Sukobili se Drele i Jandroković: 'Imate danas više od 1100 zaraženih pa vi hodajte bez maske '

Sredinom listopada zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar prilikom izlaganja o Izvješću o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u prošloj godini, počeo je govoriti o statusu medicinske sestre, o razlikama između njih i saborskih zastupnika te se zapitao zašto će imati najavljenu stanku od dva tjedna. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković prekinuo ga je i podsjetio da ne govori o temi izlaganja.

– Posve ste u pravu – poručio mu je Drele, na što mu je Jandroković rekao da slobodno može o tome govoriti u slobodnoj raspravi te je najavio kako će i on o tome govoriti na konferenciji za medije.

VIDEO: Sukobili se Drele i Jandroković: "Ja ću sada staviti masku, kao što ste vi stavili masku na usta svih nas koji bismo vam se mogli usprotiviti."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Sad ću ja staviti masku na usta, kao što ste vi stavili masku na usta svima nama koji bismo vam se mogli usprotiviti u iduća dva tjedna – kazao je Drele.

– Inače, imate danas više od 1100 zaraženih pa vi hodajte bez maske ako mislite da je to u redu – kazao je Jandroković.

Zekanović bocnuo Plenkovića, on mu uzvratio: Ja se bar nisam bavio Corona pivom'

Početkom studenog raspravu o rebalansu obilježio je okršaj Andreja Plenkovića i zastupnika Hrvoja Zekanovića (HRAST) koji je premijera prozvao zato što je tipkao po mobitelu tijekom izlaganja Bartulice.

"Jesam li ja to dobro vidio, tipkate po mobitelu dok zastupnik izlaže? Možda ste Trumpu slali poruku, žao vam je što je izgubio ili Bidenu čestitku? Jeste li slali poruku Trumpu ili Bidenu? Vi se igrate po mobitelu u Saboru za govornicom dok se zastupnik obraća? Ponašate se kao da ste u balkanskoj krčmi, trebate poštovati svakog zastupnika", poručio je Zekanović premijeru.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Premijer mu je uzvratio kako se on, za razliku od njega, nije bavio Corona pivom, aludirajući na Zekanovićevu objavu na Facebooku.

"Vi ste čovjek velikih talenata, elokventan, znate jezike, možete nas lijepo predstavljati u Europi, a vi dođete ovdje i ponašate se kao u balkanskoj krčmi, nemate se što igrati mobitelom za govornicom", odgovorio je Zekanović.

Uključio se i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kazavši kako bi malo zastupnika ostalo u sabornici kad bi opominjao sve koji tipkaju po mobitelu.

Sanader napao Hajdukovića: 'Imate loše društvo, istukao vas je partner'

Krajem studenog u raspravu o povjerenju ministru Ćoriću uključio se i Domagoj Hajduković iz SDP-a koji je rekao kako bi vjerojatno cijelu noć mogao nabrajati sve afere i dužnosnike koji su u njima sudjelovali.

- Dobro društvo u nekim organizacijama jednostavno ne možete naći zbog duboko, duboko ukorijenjene korupcije, kao što vidimo iz dana u dan. I sad ja mogu za govornicom nabrajati, mogao bih nabrajati vjerojatno cijelu noć sve afere i sve ljude, visoke dužnosnike koji su presuđeni. I neće stati na tome, bojim se da će se nastaviti i dalje - rekao je Hajduković.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 03.11.2020., Zagreb - Zastupnicima u Hrvatskom saboru predstavljeno je izvjesce o sastancima EU komisije. Domagoj Hajdukovic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon njegovog izlaganja, za repliku se javio potpredsjednik Sabora i redova HDZ-a, Ante Sanader koji je dao osvrt na Hajdukovićev privatni život.

- Vi ste tri i pol minute govorili samo o korupciji HDZ-a. To ste govorili četiri protekle godine. I to vam ne pali. To je na tragu ovog što je rekla vaša kolegica Ahmetović, da mi uvijek govorimo da smo pobijedili na izborima. Ali mi smo dobili podršku naroda, a ne vi. Vi govorite da smo mi loše društvo. A vi osobno imate loše društvo, vas je osobno vaš partner istukao. Razmišljajte vi o svom društvu, a ne o našem društvu. Brinite se vi o svojoj kući, a mi smo dobili potporu naroda, mi smo pobijedili na izborima, a ne vi i to sad, prije dva i pol, tri mjeseca, a ne vi. To za vas ne postoji, rekao je Sanader.

Nakon Sanaderova izlaganja, reagirala je Sabina Glasovac (SDP) koja je rekla kako se radi o etiketiranju odnosno povredi Poslovnika.

- To nije nešto što određuje bilo kojeg čovjeka i molim da se takav govor više ovdje ne koristi, rekla je Glasovac.

Međutim, potpredsjednik Sabora Željko Reiner iz HDZ-a nije smatrao da je Sanader rekao nešto što nije trebao.

- Pogledajte, kad vučete vraga za rep, onda vrag izađe van. Ne možete misliti da možete druge vrijeđati, drugima predbacivati i optuživati ih, a da vam on neće vratiti. Hoće! Možda čak i dvostruko!, rekao je Reiner.

HDZ-ov zastupnik pitao Mariju Selak Raspudić tko ju je stvorio – njezin suprug ili TV emisija

Početkom prosinca zastupnici su raspravljali o prijedlogu izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima se propisuju kazne za nepridržavanje mjera zaštite od zaraze koronavirusom koji vladajući podupiru, dok oporbeni zastupnici smatraju da predložene mjere neće dati rezultata.

A nakon što je Marija Selak Raspudić pitala Gordana Jandrokovića kojeg u tom trenutku nije bilo u Sabornici može li on pogledati u oči onih koji su ga stvorili pritom navodeći Ivu Sanadera, HDZ-ov Ivan Ćelić tražio je povredu poslovnika.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 18.12.2020., Zagreb -Sabor izvanrednu sjednicu danas zakljucuje gosovanjem i zastupnici odlaze na zimsku stanku od mjesec dana. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Ćelić ju je pitao tko ju je stvorio TV emisija 'Peti dan', njezin suprug ili pak njezini roditelji.

- Jesmo mi morali plaćati javni servis da bi vi postali politička zvijezda? Je li vas stvorio Nino Raspudić ili su vas stvorili vaš otac i majka? Preporučam da uzmete udžbenik četvrtog razreda srednje škole 'etika, filozofija morala'. Vi ste puno, puno potkovaniji po pitanju filozofije od mene. Ovo što vi radite je za svaku osudu - poručio joj je Ćelić.

Reiner je na to kazao da je zastupnica Selak Raspudić ad hominem neprimjereno govorila o Jandrokoviću. Kazao je kako neće dati opomenu, no i da je to što je rekla bilo nekulturno. Kazao je kako ima tri povrede poslovnike od čega su dvije od bračnog para Selak-Raspudić. Nakon što se zastupnica ustala, poručio joj je kako je on i dalje predsjedavajući.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 26.11.2020., Zagreb - Sabor je 4. sjednicu nastavio izjasnjavanjem o amandmanima podnesenim na Ovrsni zakon. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

- Je l' mogu ja s njom diskutirati ili je vi kao suprug morate braniti?" pitao je Reiner Raspudića povišenim tonom koji se umiješao u njihovu komunikaciju.

U trenutku kad se Raspudić ustao, tražio je povredu poslovnika zbog Ćelića. Nakon toga se sukobio s Reinerom, koji mu je oduzeo riječ i dao opomene.

- Odlazim dragovoljno. A vi se naspavajte za koncentraciju pa onda predsjedavajte! - kazao je.