Zurovec objasnio zašto je napustio Sabor: 'Tamo ne postoji smisao, vladajući rade što hoće'

Gradonačelnik Svete Nedelje i član Upravnog odbora stranke Fokus, Dario Zurovec početkom srpnja izabran je u Sabor kao dio koalicije koju su tada činili Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus. No, već prvi dan zasjedanja novog saziva Sabora Zurovec je razvrgnuo koalicijski dogovor s Dalijom Orešković i Marijanom Puljak.

A početkom prosinca, nakon samo pet mjeseci saborskog mandata, Zurovec je svoj zastupnički mandat stavio u mirovanje posvećujući se potpuno gradonačelničkoj funkciji. Na njegovo mjesto u Saboru došao je predsjednik Fokusa Davor Nađi.

Vladajući rade što hoće

Objašnjavajući povlačenje iz Sabora, Zurovec je kazao kako iza te odluke stoji nekoliko razočaranja, od kojih je najveće – odnos vladajućih prema oporbi. Pojasnio je to time što vladajući konstantno ne pokazuju nikakav interes za boljitak cijelog društva, kao ni za kvalitetne prijedloge koje stižu od oporbe.

– Vladajući se uglavnom bave dociranjem, uvredama i populizmom, svime onime čime se prividne demokracije služe u autoritarnim sustavima – ustvrdio je Zurovec.

Kada smo ga pitali je li se ponekad pitao ima li uopće smisla biti zastupnik u Saboru, truditi se, proučavati, predlagati i objašnjavati, ako svaki amandman ili prijedlog, koliko god kvalitetan bio, vladajuća većina odbije samo zato što dolazi od oporbe, Zurovec je uzvratio: – Naravno da se čovjek to zapita i pomisli na takve stvari. Ali nismo djeca, znamo da vladajući imaju većinu i mogu onda raditi što hoće.

No, dobri se prijedlozi, oni koji su u interesu svih građana, uvijek mogu i trebaju prihvatiti. Tada se treba nadstranački razmišljati. Kao što to činimo mi u Gradskom vijeću Svete Nedelje, jer kada kod nas oporba predloži nešto dobro i korisno, to se i prihvati. Na Zurovčevu odluku da se oprosti sa svojim mjestom na Markovu trgu utjecali su i predstojeći lokalni izbori.

– Prvenstveno se moram pripremiti za te lokalne izbore. Naime, u prvom prijedlogu novog Zakona o lokalnoj samoupravi, stajalo je da će biti manje vijećnika te da neće biti zamjenika gradonačelnika. Stoga sam se morao prilagoditi toj novoj odluci. Kako sam ujedno i županijski povjerenik Fokusa za Zagrebačku županiju, trebam pripremiti i Fokus za lokalne izbore – rekao je Zurovec.

Pitali smo ga i ima li ambicija kandidirati se za župana Zagrebačke županije.

Može i s manje zastupnika

– Ja ću ići po drugi gradonačelnički mandat u Svetoj Nedelji, ali moram reći da Fokus ima ambicija i prema Zagrebačkoj županiji. U ovom trenutku ne mogu reći ništa više i preciznije od toga jer ćemo ime vezano uz kandidaturu za župana, kao i sve ostale naše kandidate i kandidatkinje u svim drugim gradovima i općinama Zagrebačke županije javnosti predstaviti u siječnju – uzvratio je Zurovec koji je kao saborski zastupnik bio i iznimno nezadovoljan cijelim procesom donošenja Zakona o obnovi Zagreba nakon potresa podsjetivši da je bio jedini saborski zastupnik koji je već u prvom čitanju glasao protiv tog zakona smatrajući da je pozadina tog zakona zapravo pljačka stoljeća jer će omogućiti netransparentnu, neefikasnu i skupu obnovu.

Na kraju, ocjenjujući dosadašnji rad ovog saziva Sabora, kazao je: – Ne bi nam ništa nedostajalo da imamo manje zastupnika. Trebalo bi nam i više konstruktivnosti i reda u radu, jer sad Sabor ispada tek mjesto generičkog izglasavanja zakona, a ne mjesto neke kulturne i argumentirane rasprave.