Poslušaj
CHAT CONTROL

Sabina Glasovac upozorava: Zaštititi djecu od nasilja može se istragama i edukacijom, ne otvaranjem digitalnog 'Velikog brata'

VL
Autor
Davor Marković/HINA
02.10.2025.
u 13:49

Brojni stručnjaci za internetsku sigurnost upozoravaju da bi to moglo potkopati sigurnost enkriptirane komunikacije i otvoriti mogućnosti zloporabama

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac pozvala je u četvrtak Vladu da preispita svoj stav te ne podrži uredbu o chat controlu kojom se previđa masovno skeniranje poruka građana bez sudskog naloga i sumnje na kazneno djelo jer je, kaže, to opasno i duboko pogrešno.

Na konferenciji za novinare upozorila je na ozbiljne rizike te uredbe koju 'Europska komisija pokušava progurati', poručivši kako SDP nije protiv zaštite djece na internetu i smatraju da to treba biti fokus svake odgovorne i ozbiljne politike. 

Podsjetila je, međutim, kako Ustav jamči nepovredivost privatne komunikacije svakog građanina RH, a masovno skeniranje privatnih poruka bez sumnji i sudskog naloga krši to temeljno pravo, kao i Povelju EU o ljudskim pravima.

Brojni stručnjaci za internetsku sigurnost upozoravaju da bi to moglo potkopati sigurnost enkriptirane komunikacije i otvoriti mogućnosti zloporabama. Žalosti nas da se Vlada svrstala uz zemlje koje podržavaju takav masovni nadzor, istaknula je Glasovac.

Napomenula je da se situacija u EU svakodnevno mijenja te da brojne zemlje koje su podržavale takav prijedlog ili su bile suzdržane u posljednje vrijeme mijenjaju stajališta i odlučuju se usprotiviti takvom masovnom nadzoru građana. 

Postoje brojni načini kojima se može zaštititi djecu od nasilja, zloporabe i zlostavljanja na internetu, ali to se mora radit ciljanim istragama, jačanjem policije i pravosuđa, edukacijom djece i roditelja, a nikako ne otvaranjem digitalnog "Velikog brata", rekla je Glasovac.  Stoga je pozvala ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da se na sjednici Vijeća EU, sredinom listopada, u ime RH suprotstavi tom prijedlogu.

Kako Vlada ne želi jasno informirati javnost što bi takva Uredba donijela EU i Hrvatskoj s obzirom da ima vrlo jasan i tvrd stav oko toga, SDP je, kaže, odlučio nastaviti sa svojim aktivnostima s ciljem podizanja svijesti građana o toj temi.

U tom smislu, najavila je kako će SDP u subotu na trgovima diljem Hrvatske informirati građane o toj važnoj temi te tražiti njihovu podršku za SDP-ov zahtjev Vladi da promijeni stav i usprotivi se masovnom nadzoru komunikacije građana. Pozvala je zastupnice i zastupnike u Europskom parlamentu, bez obzira na stranku ili političku opciju kojoj pripadaju da zaštite europske vrijednosti.  

SDP-ov stav je jasan: zaštitimo djecu, ali pri tome nemojmo žrtvovati slobodu i privatnost naših građana, poručili su.

Voditelj Središnjeg savjeta SDP-a Gordan Gledec upozorio je da narušavanje zaštite komunikacije može imati dalekosežne posljedice ocijenivši da su potencijalni rizici daleko veći od moguće koristi.

SDP Chat Control sabina glasovac

