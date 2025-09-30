Nova drama zbog izbora Šeparovićeva nasljednika: Ustavni sud ostaje trajno politički polariziran?

Za predsjednika Ustavnog suda jučer je tajnim glasanjem izabran Frane Staničić kojeg je u Ustavni sud prošle godine kandidirala vladajuća većina. Novi predsjednik izabran je s osam glasova, a mandat mu počinje 13. listopada, kada istječe mandat aktualnom predsjedniku Miroslavu Šeparoviću pa proizlazi da je novi predsjednik izabran 'pro futuro'. Zbog toga izbor nije prošao bez reakcije pa je u trenutku kada se trebalo glasati o Šeparovićevu nasljedniku sjednicu napustilo petero ustavnih sudaca – Lovorka Kušan, Goran Selanec, Sanja Bezbradica Jelavić, Biljana Kostadinov i Andrej Abramović, koji je i objasnio da su sjednicu napustili jer drže da nije bilo nužno predsjednika birati danas.

'Ne baš inteligentno'



– Trenutačno se bira troje novih sudaca, postoji još rok od dva tjedna i bilo bi pametnije pričekati da se taj postupak završi. Tek tada bi bilo jasno tko sve sudjeluje u izboru. Ovako se odluka donosi unaprijed, a bez sudjelovanja onih koji bi trebali biti dio procesa –objasnio je Abramović razloge napuštanja sjednice. I dok je Staničićev izbor za predsjednika Ustavnog suda bio očekivan jer je riječ o kandidatu kojeg je u Ustavni sud prošle godine kandidirala vladajuća većina, puno više intrigira izbor Maše Marochini Zrinski za njegovu zamjenicu, kojoj također mandat od dvije godine počinje teći tek istekom sudačkog mandata trenutačnog zamjenika predsjednika Ustavnog suda Mati Arloviću.

Naime, Maša Marochini Zrinski u Ustavni sud ušla je zahvaljujući lijevoj oporbi jer je predložena iz "njihove kvote". Pa su se njenim izborom i insinuacije koje su se mogle čuti ranije – da sadašnja većina u Ustavnom sudu planira zadržati status quo ponudom mjesta zamjenika nekom od sudaca iz oporbene kvote – ponovno aktualizirale. I otvorile niz pitanja pa i ono najvažnije – kako će se to odraziti na buduće funkcioniranje Ustavnog suda. Predsjednik Ustavnog suda u odlasku Miroslav Šeparović u izboru novog predsjednika i njegove zamjenice ne vidi ništa sporno, kao što ne vidi opravdani razlog za napuštanje sjednice. Štoviše, drži da su novim izborima pokazali da je dvoje sudaca "različitih svjetonazora sposobno zajedno voditi Sud".

– Predsjedniku istječe mandat i Sud bez predsjednika ne može funkcionirati. Deset ili dvanaest dana ništa ne bi promijenilo. Njihovo ponašanje je nedopustivo, ali to je njihov izbor – kazao je Šeparović. Istaknuo je i da postoji opasnost da Ustavni sud sada ostane trajno politički polariziran, a zbog čega upire prstom u lijevu oporbu i predsjednika države Zorana Milanovića. – Nadam se da će kolege shvatiti da su suci, a ne delegati političkih stranaka ili predsjednika Republike. Kada svi budu postupali u skladu s Ustavom i zakonom, vjerujem da će napetosti popustiti – poručio je Šeparović.

Sve je jasnije da je podjele unutar Ustavnog suda jučerašnja dramatična sjednica dodatno produbila i Ustavni sud de facto dovela na korak do potencijalne blokade njegova rada. Jer sve što se jučer dogodilo itekako će se reflektirati na postupak izbora tri nova suca koji je u tijeku, odnosno na pregovaračke pozicije oko njihova izbora. Iz SDP-a su jučer već neslužbeno poručili da će zbog svega što se dogodilo na sjednici Ustavnog suda na kojoj su izabrani novi predsjednik i njegova zamjenica do izbora nova tri suca doći "nikada". – Ovo što su Šeparović i ekipa izveli nije baš inteligentno jer tek sada neće biti ništa od izbora tri nova ustavna suca koja je Sabor morao izabrati. Jer kada bi ih se nakon svega sada izabralo, jasno je da bi broj ustavnih sudaca "sklonih" HDZ-u porastao na minimalno sedam, što je brojka s kojom Ustavni sud donosi većinu svojih odluka – kaže izvor iz SDP-a.

Proizlazi, dakle, da će Ustavni sud, kada Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu istekne mandat 13. listopada, odnosno 13. travnja, nakon produljenja mandata automatizmom od pola godine, ostati na samo deset sudaca. U ovom trenutku sigurno je da od tih desetero sudaca njih četvero spada u tzv. "oporbene", a što pak znači da ni jedna "strana" uskoro neće moći donositi odluke koje su, primjerice, politički osjetljive i koje su se, dok je Ustavni sud bio kompletiran, u zadnje vrijeme, primjerice, uvijek donosile kirurški preciznom podijeljenošću u odnosu 7:6. To je uostalom i jedan od ključnih razloga zbog kojih su i u SDP-u i u Možemo, ali i u ostatku oporbe, za Ustavni sud govorili kako je produžena ruka HDZ-a, a lijeva oporba i da će učiniti sve da to u budućnosti spriječi.

– Prije nekoliko dana sam rekao da bi bilo dobro da prevagu ne donesu suci kojima za 15 dana istječe mandat, a to se dogodilo. Odlučili su ostati do zadnjeg sata, minute mandata na tragu toga da Ustavni sud nastavi biti gornji dom Parlamenta. Tamo se događa i sve ono što se inače događa u parlamentima – kazao je jučer SDP-ov Arsen Bauk i tako ponovio poznati stav SDP-a o Ustavnom sudu kao "igrački" koju HDZ ima na daljinskom upravljaču.

Prijedlog šefa u odlasku



Istog je stava i čelnica Možemo Sandra Benčić, koja u izboru novog šefa Ustavnog suda na ovakav način vidi način da Miroslav Šeparović i iduće četiri godine ima izravan utjecaj na Ustavni sud. Upozorava i na nelogičnosti jučerašnjeg izbora. – Miroslavu Šeparoviću mandat traje do 13. listopada. Njegovom zamjeniku Arloviću također, ali se on automatizmom produljuje na još šest mjeseci. To znači da Sud zamjenika ima do sredine travnja i da nikakvog problema kontinuiteta ne bi bilo da predsjednik i zamjenik jučer nisu izabrani – kaže Benčić i dodaje da se jučer prvi put dogodilo i da zamjenika predsjednika predlaže predsjednik u odlasku. To, kaže, znači da je novom predsjedniku Ustavnog suda zamjenika izabrao Miroslav Šeparović.