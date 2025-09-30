'Nitko mi nije nudio ikakvu poziciju u stranci, niti bih ja na bilo što pristala'

Nakon superizborne godine, tijekom koje su građani birali zastupnike u Hrvatskom saboru, pa onda i hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, zatim i predsjednika Hrvatske te na kraju i župane, gradonačelnike i načelnike, sad slijede unutarstranački izbori. Ni u njih ne manjka zanimljivosti i raznih metoda političkog nadmetanja. Zna i tu biti svakakvih obračuna, podmetanja, manipuliranja, obmanjivanja, optuživanja, laganja, dodvoravanja... Neovisno o tome je li stranka velika ili mala. Za većinu građana, one koji nisu ni u kakvoj političkoj stranci, sreća je u tome što u tim izborima ne trebaju sudjelovati, ne trebaju nikoga i ništa birati. No u konačnici i rezultati tih izbora, prije ili poslije, mogli bi utjecati i na njih. A zagrijavanje za te unutarstranačke izbore već je počelo.

Mediji prate što se u kojoj stranci događa, tko se za što kandidira, tko što smjera... Ima tu raznih informacija – i dezinformacija. Katkad je teško razlikovati što je posrijedi. Osim ako netko tko je spomenut sam javno ne reagira. A upravo se to dogodilo. Naime, u jednom je mediju objavljen tekst s naslovom kako SDP-ovci za stranačku šeficu svog riječkog ogranka žele uglednu stručnjakinju, profesoricu ustavnog prava i predstojnicu Katedre za ustavno pravo na riječkom Pravnom fakultetu prof. dr. sc. Sanju Barić. Nakon što se u tekstu opisuje situacija u kojoj je riječki SDP već neko vrijeme, posebno nakon nedavno održanih lokalnih izbora, a obilježavaju je međusobne optužbe, nepovjerenje i nesloga, što dovodi do posvemašnje demotivacije članstva, navodi se kako se pojavila ideja da stranku u Rijeci preuzme netko izvana.

Dalje piše kako bi, prema mišljenju novog šefa SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, upravo Sanja Barić bila odlično kadrovsko rješenje za riječki SDP. I da su s njom prvi razgovori o tome već obavljeni te da je mnogi sa zagrebačkoga Iblerova trga, gdje je sjedište SDP-a, nastoje nagovoriti da se prihvati posla u stranci. Bez ikakve ograde iznosi se i već posve razrađen plan kako bi to ona vodila riječki ogranak, o čemu bi se javno očitovala, a tko bi vodio operativni posao u stranci. Tvrdi se da su na Iblerovu trgu uvjereni kako bi njen dolazak potaknuo mlađe riječke intelektualce da se učlane u SDP. Na kraju piše da Sanja Barić ne želi potvrditi da je spremna na to, pa se izbori u SDP-u zato i odgađaju kako bi je se nagovorilo. Ali joj, stoji na samom kraju teksta, imponira što Iblerov trg upravo u njoj vidi nekoga tko može spasiti stranku u "crvenoj Rijeci". A što kaže Sanja Barić?

"Sve je to laž"



– Sve je to laž. Nitko me iz SDP-a nije zvao niti je itko sa mnom razgovarao niti mi je nudio ikakvu poziciju u stranci. Niti bih ja na bilo što pristala da me je netko i zvao, ne samo iz SDP-a nego i iz bilo koje druge stranke. Znaju me nazvati političari iz raznih stranaka kako bi pitali za neki pravni savjet, pojašnjenje ili tumačenje, ali to da mi SDP nudi mjesto predsjednice svoga riječkog ogranka nije istina – kazala nam je Sanja Barić dodavši da je ulazak u politiku kakvu sad imamo – ne zanima.