Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA PRIJETNJA ZA BRUXELLES?

Rusija dobiva još jednog saveznika u središtu Europe? Kontroverzni milijarder službeno imenovan premijerom

Czech President Pavel appoints Andrej Babis as the country's new PM, in Prague
Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS
1/10
Autor
Tea Tokić
09.12.2025.
u 12:03

Nova vlada, koja bi trebala biti potvrđena kasnije ovoga mjeseca, sastavit će se od tri političke skupine: Babišova ANO-a, krajnje desne i euroskeptične stranke Sloboda i izravna demokracija (SPD) te desnog pokreta Motoristi za sebe, koji se otvoreno protivi europskim klimatskim politikama

Češka Republika danas ulazi u novu političku fazu nakon što je predsjednik Petr Pavel službeno imenovao Andreja Babiša za predsjednika vlade. Ceremonija je emitirana uživo na nacionalnoj televiziji i označila je povratak jednog od najkontroverznijih i najutjecajnijih političara u modernoj češkoj povijesti. Babiš, milijarder i osnivač pokreta ANO, vraća se na vlast nakon izbora održanih 3. i 4. listopada, na kojima je njegova stranka osvojila 35 posto glasova i uvjerljivo nadmašila dosadašnju prozapadnu koaliciju premijera Petra Fiale. Premda ANO nije osvojio apsolutnu većinu, Babiš je odmah po objavi rezultata najavio da će voditi pregovore o sastavljanju vlade i izrazio namjeru da formira kabinet u kojemu neće biti stranaka iz dosadašnje koalicije.

Zahtjevi za rješavanje Babišova dugotrajnog sukoba interesa pokazali su se ključnima u procesu imenovanja. Predsjednik Pavel pristao je potvrditi njegov mandat tek nakon što je Babiš pristao ponovno prebaciti svoj golemi poslovni konglomerat Agrofert u zakladu. Riječ je o mreži više od 200 tvrtki iz prehrambene industrije, kemijskog sektora, poljoprivrede i medija. Na taj je način, barem formalno, otklonjena prepreka koja je godinama opterećivala njegov politički rad i uzrokovala napetosti u odnosima s Bruxellesom.

Nova vlada, koja bi trebala biti potvrđena kasnije ovoga mjeseca, sastavit će se od tri političke skupine: Babišova ANO-a, krajnje desne i euroskeptične stranke Sloboda i izravna demokracija (SPD) te desnog pokreta Motoristi za sebe, koji se otvoreno protivi europskim klimatskim politikama. Time Češka dobiva kabinet koji će, prema procjenama europskih promatrača, navodi Politico, predstavljati najoštriji politički zaokret u zemlji od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Promjena kursa najviše se očekuje u području vanjske politike. Tijekom kampanje Babiš je obećao smanjiti vojnu pomoć Ukrajini iz državnog proračuna te je doveo u pitanje budućnost češke međunarodne inicijative za nabavu streljiva za Ukrajinu, za koju je tvrdio da je netransparentna i preskupa. Iako je nakon izbora donekle ublažio retoriku, nije dao jasan odgovor o tome hoće li projekt opstati, što stvara napetosti s predsjednikom Pavelom koji inicijativu snažno podržava i smatra je ključnom za europsku potporu Ukrajini.

Istodobno, Babiš se posljednjih godina udaljio od liberalnog centra i sve snažnije se približio europskoj populističkoj i nacionalističkoj desnici. Pristupanjem grupaciji Patriots for Europe u Europskom parlamentu svrstao se uz bok mađarskog premijera Viktora Orbána i slovačkog premijera Roberta Fica, s kojima dijeli euroskeptičnu i naglašeno suverenističku viziju. Analitičari upozoravaju da ova trojica sada imaju potencijal blokirati ključne europske procese, osobito one povezane s klimatskom tranzicijom, potporom Ukrajini, migracijama i vladavinom prava.

U Bruxellesu je dodatnu zabrinutost izazvala Babišova najava da bi mogao pokušati oživjeti Visegrádsku skupinu, politički savez koji je posljednjih godina izgubio utjecaj zbog razlika u stavovima oko Rusije i Ukrajine. Dok Poljska pod premijerom Donaldom Tuskom ostaje čvrsto pro-ukrajinska i pro-europska, poljski predsjednik Karol Nawrocki iz desne stranke PiS otvoreno podupire jaču V4 suradnju, što otvara prostor novim političkim kombinacijama u srednjoj Europi.

Osim vanjske politike, kontroverze se očekuju i na unutarnjem planu. Dva koalicijska partnera ANO-a zastupaju stroge antimigrantske politike, protive se jačanju europske integracije i odbacuju Europski zeleni plan. Time bi Češka mogla postati nova ključna prepreka europskim klimatskim reformama, uključujući sustav trgovanja emisijama za promet i zgrade te planiranu zabranu motora s unutarnjim izgaranjem.

Prva prilika da se vidi kako će Babiš voditi Češku na europskoj sceni stiže već krajem ovog tjedna, kada bi trebao otputovati u Bruxelles na sastanak Europskog vijeća. Njegovo sudjelovanje ovisit će o tome hoće li do tada biti potvrđen cijeli kabinet, ali europski diplomati već sada pomno prate razvoj događaja. Hoće li Češka postati novi ključni igrač populističke desnice u EU-u ili će se Babiš u praksi pokazati pragmatičnijim nego u kampanji, pitanja su koja će u nadolazećim tjednima obilježiti europske političke rasprave.

Macron Plenkoviću: Hvala vam na neumornom angažmanu na europskoj razini. Hrvatska je priča o uspjeha unutar EU-a!
Ključne riječi
premijer Petr Pavel Češka Republika Andrej Babiš

Komentara 14

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
12:12 09.12.2025.

Zašto ljudi vide da je sve povezano s EUropom zlo? Zašto je EUropa prijetnja miru?

EU
eurofil55
12:36 09.12.2025.

Tko je kriv Europskoj uniji što je zbog rusofobije pristala na američke diktate i isprovocirala Rusiju, iako su Amerikanci lijepo rekli "Fuck the EU" i pokazali tko je inicijator rata? Tko je kriv Europskoj uniji što je naoružala Ukrajinu i prestala uvoziti jeftine sirovine i energiju iz Rusije? EU si je sama iskopala rupu jer zbog mržnje prema Slavenima i Rusima općenito nije bila sposobna realno shvatiti situaciju i nije prozrela jeftine američke igre zvane "zabijanje noža u leđa". SAD će uništiti Zapadnu Europu na ovaj ili onaj način zbog svojih pohlepnih interesa, ali Rusi nisu krivi za to. I kako bi EU procvjetala da se bolje ekonomski povezala s Rusijom i da nije nasjedala na američka lažna obećanja.Ali EUopai je htjela biti više Amerika od Amerike, ruski energenti su im se učinili nadomak ruke, pa sada žanju ono što su posijali...

ZO
zoranlelic
12:09 09.12.2025.

Dovraga, pa EU više nema niti jednog moćnog prijatelja. A, uskoro niti mir voljom svojih moćnika. Niti barut, niti energente, niti vojske a ni pameti. Europa je toliko paralizirana strahom da je njenim čelnicima ostavljeno na volju da rade što žele. Model koji je omogućio europsku konkurentnost u razdoblju prijeratne ekspanzije sada se radikalno mijenja. U trenutku kada se kontinent suočava s rastućim troškovima života, industrijskim usporavanjem i globalnim tehnološkim natjecanjem, njegovi moćnici otvoreno zazivaju rat, prekid suradnje s drugima, a sve u interesu straha da netko ne postavi pitanje odgovornosti. Odluke se donose u kontekstu rata u Ukrajini, visokih političkih tenzija i ambicioznih obrambenih planova, odluke koje sve više liče na sunovrat pameti ali ih to ne zanima budući da su im jedino one ostale prije nego što građani odsviraju kraj.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Borjana Krišto i Ursula von der Leyen obišle su Donju Jablanicu
Video sadržaj
PRITISAK RASTE

Kriza u BiH: Hrvatica na čelu Vijeća ministara BiH pozvana da razriješi blokadu oko EU zakona

Šef delegacije EU u BiH Luigi Soreca je nakon još jedne propale sjednice Vijeća ministara upozorio kako prozor koji je EU otvorio za BiH "možda neće ostati otvoren zauvijek". "Stav Europske unije je jasan – želimo da BiH postane dio naše Unije. Ali da bi se to dogodilo, BiH mora ispuniti potrebne kriterije. Ne možemo željeti članstvo u EU za ovu zemlju više nego što to žele vlasti BiH"

Učitaj još

Kupnja