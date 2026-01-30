Legendarni kapetan došao podržati bivše suigrače i otkrio što mu je Srna rekao prije početka prvenstva

Prije početka polufinalne utakmice Hrvatske i Njemačke na Europskom rukometnom prvenstvu, u emisiji Vrijeme je za rukomet na RTL-u gostovao je legendarni hrvatski rukometaš i bivši hrvatski kapetan Domagoj Duvnjak. 'Dule' se oprostio od reprezentativnog dresa nakon Svjetskog prvenstva prošle godine, ali svejedno je danas došao podržati svoje bivše suigrače. Zanimljivo je kako se u emisiji pojavio u dresu Zvonimira Srne, igrača za kojeg je prvenstvo završilo nakon puknuća zadnje lože u utakmici sa Slovenijom.

- Dobro se osjećam, super je, kako bi se osjećao? Ušli smo u polufinale, danas igramo polufinalnu utakmicu... Obukao sam Zvonin dres jer imao sam i ja takvu situaciju i znam kako mu je. Mislim da je njemu najteže. Nažalost ozlijedio se, ne može pomoći ekipi, ali bit će sigurno najvjerniji navijač. To njegovo srce i karakter, ta borba na terenu. nevjerojatno što je radio, vukao nas. ispričat ću jednu priču, nadam se da se Zvone neće naljutiti. Mi smo se čuli prije prvenstva, bio je ozlijeđen, imao je problema sa zadnjom ložom, ali mi je rekao: "Dule, sve radim da pomognem reprezentaciji i ako treba puknuti opet, neka pukne za Hrvatsku." - rekao je popularni Dule.

Kako Nijemci gledaju na današnju utakmicu:

- Ja mislim da su samouvjereni i to možda ide nama na ruku. Neću reći da su arogantni, ali što sam čuo u klubu - svije Nijemci misle da će oni danas dobiti utakmicu. To je dobro za nas, možda jesu favoriti, ali 60 minuta prave borbe na terenu pa tko pobijedi nek' pobijedi. Ja se nadam da ćemo to biti mi i da ćemo danas spavati s medaljom.

Oprostio si se od reprezentacije, ali i dalje si aktivni igrač, povuće li te da se odeš zagrijati prije ovakve utakmice?

- Ja sam svoje za reprezentaciju dao. Ono što mi je drago i na što sam ponosan je da dečke nosi ta energija od prošle godine, od Svjetskog prvenstva. Možda će neki reći da je slučajno da smo ušli u polufinale, ali to definitivno nije tako. To je sve rezultat njihovog rada, odricanja i onog najbitnije što imaju tog prkosa i inata. Ne priznaju nikoga i uvijek žele pokazati da su bolji od protivnika.

Kakvu utakmicu očekuješ s obzirom na poraze u pripremnim utakmicama?

- Mislim da smo to već komentirali da smo mi obje utakmice izgubili zbog njihove tranzicije ili s druge strane, našeg vraćanja u obranu. Sigurno je to izbornik detektirao i to će biti danas ključ, ja se nadam, pobjede. To vraćanje u obranu i pametni napad bez tehničkih grešaka.

Je li prošlogodišnje Svjetsko prvenstvo igralo ključnu ulogu u stvaranju pobjedničkog mentaliteta koji ova reprezentacija ima?

- Ja sam oduševljen s dečkima. Gubili su par utakmica, ali ti vidiš na njima da su toliko samouvjereni, da nema padanja. Utakmica se igra 60 minuta, znaju da će doći njihovih pet minuta i da će preokrenuti. Sigurno jedna dobra škola za budućnost.