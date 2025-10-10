Naši Portali
FRANCUSKA U KRIZI

Macron ponovno imenovao Lecornua premijerom nakon što je ovaj dao ostavku prije četiri dana

VL
Autor
Maša Taušan/Hina
10.10.2025.
u 23:24

Macron je isključio krajnje desničarsku stranku Marine Le Pen Nacionalno okupljanje (RN) i krajnje lijevu Nepokorenu Francusku (LFI) sa sastanaka stranačkih čelnika

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u petak je ponovno imenovao Sébastiena Lecornua premijerom, nakon što je potonji ranije ovog tjedna napustio dužnost. Imenovanjem Lecornua, 47-godišnji Macron riskira gnjev svojih političkih suparnika koji tvrde da je najbolji izlaz iz najdublje političke krize u zemlji u više desetljeća da Macron ili održi prijevremene parlamentarne izbore ili da podnese ostavku. Lecornuov neposredni zadatak bit će donošenje proračuna.

"Prihvaćam - iz dužnosti - misiju koju mi ​​je povjerio predsjednik Republike da učinim sve što je moguće kako bih Francuskoj osigurao proračun do kraja godine i da se pozabavim svakodnevnim životnim problemima naših sugrađana", napisao je Lecornu na X-u. "Moramo stati na kraj ovoj političkoj krizi zbog koje je francuski narod bijesan i ovoj nestabilnosti koja šteti imidžu Francuske i njezinim interesima." Macron je ranije sazvao čelnike glavnih stranaka kako bi dobio podršku za svoj izbor.

Lijevi čelnici izrazili su nezadovoljstvo što Macron nije birao premijera iz njihovih redova, a njihov ogorčeni odgovor sugerira da bi buduća vlada mogla biti jednako krhka kao i one koje su joj prethodile. Macron je isključio krajnje desničarsku stranku Marine Le Pen Nacionalno okupljanje (RN) i krajnje lijevu Nepokorenu Francusku (LFI) sa sastanaka stranačkih čelnika.

Predsjednik RN-a Jordan Bardella rekao je da je predsjednikova strategija izbjegavanje izbora, a ne obrana interesa francuskog naroda. "RN-u je čast što nije pozvan. Nismo na prodaju onima oko Macrona", napisao je Bardella na X-u. Još jedan eventualni pad vlade povećao bi vjerojatnost da će Macron morati raspisati prijevremene izbore, što je scenarij koji bi najviše koristio krajnjoj desnici, ocjenjuje Reuters.

Ključne riječi
premijer Francuska Emmanuel Macron Sébastien Lecornu

