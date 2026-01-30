Dinamo je doznao protivnika u nokaut fazi Europske lige!

U Nyonu je održan ždrijeb nokaut faze Europske lige u kojem je Dinamo doznati protivnika. Plavi će igrati protiv belgijskog Genka.
Već se sada zna da će hrvatski klub biti domaćin u prvom ogledu 19. veljače, a uzvrat je tjedan dana kasnije.
Podsjećamo, Dinamo je sinoć poražen kod danskog Midtjyllanda (0:2) pa je zaključio ligaški dio natjecanja na 23. mjestu ljestvice.
To znači da je nokaut fazi, u dvije utakmice koje znače borbu za osminu finala, mogao igrati protiv devetoplasiranog Genka ili protiv Bologne koja se nalazi na 10. mjestu.
