ŽDRIJEB U NYONU

Dinamo je doznao protivnika u nokaut fazi Europske lige!

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Marko Pavić
30.01.2026.
u 13:21

Već se sada zna da će hrvatski klub biti domaćin u prvom ogledu 19. veljače, a uzvrat je tjedan dana kasnije.

U Nyonu je održan ždrijeb nokaut faze Europske lige u kojem je Dinamo doznati protivnika. Plavi će igrati protiv belgijskog Genka.

Već se sada zna da će hrvatski klub biti domaćin u prvom ogledu 19. veljače, a uzvrat je tjedan dana kasnije.

Podsjećamo, Dinamo je sinoć poražen kod danskog Midtjyllanda (0:2) pa je zaključio ligaški dio natjecanja na 23. mjestu ljestvice.

To znači da je nokaut fazi, u dvije utakmice koje znače borbu za osminu finala, mogao igrati protiv devetoplasiranog Genka ili protiv Bologne koja se nalazi na 10. mjestu.

Dinamo već sada zna da će biti domaćin u prvom ogledu 19. veljače, dok je uzvrat sedam dana kasnije u Belgiji.
Europska liga Dinamo

DV
dobra volja
13:36 30.01.2026.

Kad nema kvalitete i igre, barem ima sreće....no vidjet ćemo hoće li sreća uspjeti nadomjestiti predmetne nedostatke. Bojim se da neće ako ne bude pojačanja...iako, najveće pojačanje bi bio novi trener jer Kovačević stalno nešto eksperimentira, ali nikako da nađe dobitnu formulu

