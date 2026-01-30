Naši Portali
SUDAR U DANSKOJ

UŽIVO OD 17:45 Idemo, kauboji! Hrvatska u spektaklu protiv Njemačke lovi finale Europskog prvenstva

Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
30.01.2026. u 16:00
Hrvatska i Njemačka od 17:45 u danskom Herningu igraju polufinale Europskog prvenstva u rukometu.
Hrvatska
0-0
Njemačka
Polufinale Europskog prvenstva, 17:45, Herning, Danska

U drugom polufinalu od 20:30 igraju Danska i Island. Pobjednici ova dva dvoboja će u nedjelju igrati finale, dok će se poraženi boriti za treće mjesto.

IZBORNICI ISLANĐANI

Poseban začin današnjem okršaju daje i trenerski dvoboj dvojice Islanđana. Na klupi Hrvatske sjedi Dagur Sigurdsson, dok je s druge strane njegov sunarodnjak i iskusni strateg Alfred Gislason. Neposredno prije ovog prvenstva, u siječnju, reprezentacije su odigrale dvije pripremne utakmice u kojima je oba puta slavila Njemačka, uključujući i pobjedu 32:29 pred ispunjenom Arenom Zagreb. Ti rezultati zasigurno su dali određenu psihološku prednost Gislasonovoj momčadi.

Ono što ovom klasiku daje posebnu draž jest gotovo nevjerojatna statistička ravnoteža, svjedočanstvo desetljeća bespoštedne borbe. Do danas su ove dvije rukometne velesile odigrale 32 službene utakmice, a omjer je savršeno poravnat: Hrvatska ima 14 pobjeda, Njemačka također 14, dok su četiri susreta završila bez pobjednika. Takva bilanca rijetkost je u svijetu sporta i najbolje ilustrira koliko su ovi dvoboji neizvjesni i izjednačeni.

POČINJEMO

Rukometaši Hrvatske i Njemačke danas u 17.45 sati igraju polufinale Europskog prvenstva. Naši su se iz švedskog Malmöa preselili u danski Herning, grad u kojem – slikovito rečeno – nema dalje i koji je poznat gotovo isključivo po rukometnoj dvorani i nogometnom stadionu.

