UŽIVO OD 17:45 Idemo, kauboji! Hrvatska u spektaklu protiv Njemačke lovi finale Europskog prvenstva

DANAS PROTIV NJEMAČKE

Dok se drugi odmaraju za polufinale, Hrvati se moraju truckati u autobusu. A odgovorne za to nije briga...

Jer što je malo dodatnog umora u turniru koji se igra svaka dva dana? Što je još jedan autobus, još jedno ustajanje ranije, još jedna vožnja više kad se odlučuje o medaljama? Sitnice. Rukomet se, valjda, igra i iz sjedala autobusa. Hrvatska se, uostalom, već naviknula. Koliko god nam na ovom prvenstvu gurali klipove pod noge, mi ih uporno preskačemo.