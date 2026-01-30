UŽIVO OD 17:45 Idemo, kauboji! Hrvatska u spektaklu protiv Njemačke lovi finale Europskog prvenstva

Pokrovitelj rubrike
U drugom polufinalu od 20:30 igraju Danska i Island. Pobjednici ova dva dvoboja će u nedjelju igrati finale, dok će se poraženi boriti za treće mjesto.
Poseban začin današnjem okršaju daje i trenerski dvoboj dvojice Islanđana. Na klupi Hrvatske sjedi Dagur Sigurdsson, dok je s druge strane njegov sunarodnjak i iskusni strateg Alfred Gislason. Neposredno prije ovog prvenstva, u siječnju, reprezentacije su odigrale dvije pripremne utakmice u kojima je oba puta slavila Njemačka, uključujući i pobjedu 32:29 pred ispunjenom Arenom Zagreb. Ti rezultati zasigurno su dali određenu psihološku prednost Gislasonovoj momčadi.
Ono što ovom klasiku daje posebnu draž jest gotovo nevjerojatna statistička ravnoteža, svjedočanstvo desetljeća bespoštedne borbe. Do danas su ove dvije rukometne velesile odigrale 32 službene utakmice, a omjer je savršeno poravnat: Hrvatska ima 14 pobjeda, Njemačka također 14, dok su četiri susreta završila bez pobjednika. Takva bilanca rijetkost je u svijetu sporta i najbolje ilustrira koliko su ovi dvoboji neizvjesni i izjednačeni.
Rukometaši Hrvatske i Njemačke danas u 17.45 sati igraju polufinale Europskog prvenstva. Naši su se iz švedskog Malmöa preselili u danski Herning, grad u kojem – slikovito rečeno – nema dalje i koji je poznat gotovo isključivo po rukometnoj dvorani i nogometnom stadionu.
Rivalstvo s Nijemcima postalo je mitsko, no ovaj podatak daje optimizam Hrvatskoj uoči polufinala!
Na tri najveća natjecanja — Olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima — Hrvatska je povijesno uspješnija, s devet pobjeda u 13 odigranih susreta. To sugerira da je u utakmicama s najvećim ulogom hrvatska reprezentacija često pronalazila način kako slomiti čvrste Nijemce, što ulijeva dodatni optimizam uoči večerašnjeg polufinala.
Dok se drugi odmaraju za polufinale, Hrvati se moraju truckati u autobusu. A odgovorne za to nije briga...
Jer što je malo dodatnog umora u turniru koji se igra svaka dva dana? Što je još jedan autobus, još jedno ustajanje ranije, još jedna vožnja više kad se odlučuje o medaljama? Sitnice. Rukomet se, valjda, igra i iz sjedala autobusa. Hrvatska se, uostalom, već naviknula. Koliko god nam na ovom prvenstvu gurali klipove pod noge, mi ih uporno preskačemo.
Hrvatska se danas bori za finale Europskog prvenstva. Evo gdje gledati spektakl protiv Nijemaca
Pobjednik ovoga dvoboja u nedjelju će se boriti za zlato protiv boljeg iz susreta Danske i Islanda (večeras u 20:30), dok će poražene momčadi igrati za treće mjesto.
Otkriveno zašto je Dagur Sigurdsson potpuno 'poludio': 'Nikad ga nisu vidjeli takvoga'
"Hrvatski rukometaši još do sinoć bili uvjereni da spavaju u Herningu, gdje igraju polufinalnu utakmicu protiv Njemačke, a onda im je priopćeno da moraju ići 40 kilometara dalje, u drugi grad, Silkeborg. Kad je to doznao izbornik Sigurdsson, potpuno je poludio"