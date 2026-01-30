Naši Portali
MANJE OD 1 POSTO

Objavljuju se novi dokumenti o Epsteinu. Ima ih preko milijun

Laura Puklin
30.01.2026.
u 18:13

Naime, Ministarstvo je imalo rok do 19. prosinca prošle godine javnosti predati sve spise o Epsteinu

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je novu, golemu količinu dokumenata iz istrage o Jeffreyju Epsteinu, piše CNN. Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche na konferenciji za novinare kako je riječ o više od tri milijuna stranica dokumenata, uz 2000 videozapisa i 180.000 slika. Današnja objava dio je procesa koji je naložio američki Kongres. Naime, Ministarstvo je imalo rok do 19. prosinca prošle godine javnosti predati sve spise o Epsteinu. Početkom ovog mjeseca iz Ministarstva je procijenjeno da je do tada bilo objavljeno manje od jedan posto cjelokupnog materijala povezanog sa slučajem.

Ova objava okončat će višemjesečne napetosti između Ministarstva pravosuđa, saveznih sudaca i nekih zakonodavaca oko toga hoće li se i na koji način objaviti više od milijun dokumenata iz istrage o Epsteinu. Međutim, ostaje pitanje hoće li se okončati i jednogodišnje javno negodovanje kritičara koji tvrde da ministarstvo, kao ni sama Pam Bondi, nisu ispunili obećanje o transparentnosti u vezi s onim što su istražitelji otkrili tijekom istrage o Epsteinovoj navodnoj trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Ministarstvo pravosuđa suočava se s kritikama još od prošle veljače. Tada je Bondi izjavila da se  “popis klijenata", o kojem se dugo nagađalo, nalazi na njezinu stolu i čeka pregled. Ministarstvo  je poslije reklo kako se Bondi pogrešno izrazila te da je općenito mislila na dokumente iz njegova slučaja.

Nekoliko mjeseci kasnije, Ministarstvo pravosuđa i FBI objavili su memorandum u kojem su potvrdili da je Epstein počinio samoubojstvo. Također su naveli kako ne postoje dokazi o postojanju popisa klijenata te povukli obećanja koja je dala Bondi o objavi istražnih spisa. Taj je memorandum izazvao ogorčenje između Republikanaca i Demokrata te je na kraju doveo do donošenja novog zakona o transparentnosti u Kongresu.

LU
lucio2
18:04 30.01.2026.

Opet ce Trumpova vlada, u pravoj sovjetskoj maniri, redaktirati 'skakljive' detalje i imena. Mafija.

