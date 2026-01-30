Globalna trgovina otpornija je nego što se očekivalo

U jeku ekonomskog nacionalizma i povećanja carina, globalna trgovina mogla bi biti otpornija nego što mnogi očekuju. Najnovija analiza International Trade in Transition: How to Prepare for a Patchwork World Order (Međunarodna trgovina u prijelazu: Kako se pripremiti za skrpan svjetski poredak) Centra za geopolitiku tvrtke Boston Consulting Group (BCG) govori kako bi prema jednom od najizglednijih scenarija svjetska trgovina dobara mogla rasti za 2,5% godišnje u sljedećem desetljeću, malo brže od globalnog BDP-a. To bi značilo rast s oko 23 bilijuna američkih dolara u 2024. na gotovo 30 bilijuna u 2034. No, tržišni putovi tih dobara dramatično bi se izmijenili, tvrde iz BCG-a koji je prepoznao četiri moguća scenarija međunarodne trgovine u prijelazu – dva ekstremna i dva umjerenija.