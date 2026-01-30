Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
UŽIVO Hrvatska krenula po finale Europskog prvenstva protiv opasnih Nijemaca
Legendarni kapetan došao podržati bivše suigrače
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAJNOVIJA ANALIZA

Globalna trgovina otpornija je nego što se očekivalo

Autor
Jolanda Rak Šajn
30.01.2026.
u 17:30

Unatoč neizvjesnostima oko carina i drugih politika, predviđa se rast od 2,5 posto godišnje do 2034., na 30 bilijuna dolara, analiziraju iz Boston Consulting Groupa

U jeku ekonomskog nacionalizma i povećanja carina, globalna trgovina mogla bi biti otpornija nego što mnogi očekuju. Najnovija analiza International Trade in Transition: How to Prepare for a Patchwork World Order (Međunarodna trgovina u prijelazu: Kako se pripremiti za skrpan svjetski poredak) Centra za geopolitiku tvrtke Boston Consulting Group (BCG) govori kako bi prema jednom od najizglednijih scenarija svjetska trgovina dobara mogla rasti za 2,5% godišnje u sljedećem desetljeću, malo brže od globalnog BDP-a. To bi značilo rast s oko 23 bilijuna američkih dolara u 2024. na gotovo 30 bilijuna u 2034. No, tržišni putovi tih dobara dramatično bi se izmijenili, tvrde iz BCG-a koji je prepoznao četiri moguća scenarija međunarodne trgovine u prijelazu – dva ekstremna i dva umjerenija.

Ključne riječi
Globalni jug SAD Global Advantage Boston Consulting Group globalna trgovina carine

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!