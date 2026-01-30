Naši Portali
Zastrašujući scenarij kruži internetom: Pogledajte kako bi Europa mogla izgledati, Hrvatska se ne prepoznaje

Pad razine mora za 1000 metara razotkrio bi golema morska dna, pretvarajući dijelove Sjevernoga, Baltičkoga i Sredozemnoga mora u novo kopno

Što bi se dogodilo da se razina mora povuče za čak tisuću metara? Upravo to pitanje potaknulo je žustru raspravu na Redditu, gdje se posljednjih dana pojavila fascinantna i potpuno hipotetska karta Europe u scenariju drastičnog pada razine mora. Iako je riječ o čisto teorijskoj viziji, prikaz je izazvao lavinu komentara jer pokazuje koliko bi kontinent izgledao drukčije nego danas.

Prema toj karti, Europa kakvu poznajemo gotovo bi nestala. Pad razine mora za 1000 metara razotkrio bi golema morska dna, pretvarajući dijelove Sjevernoga, Baltičkoga i Sredozemnoga mora u novo kopno. Prostor koji danas zauzimaju mora postao bi plodna ravnica, visoravni ili zatvoreni bazeni, a granice država dramatično bi se promijenile.

Neke zemlje doživjele bi pravi teritorijalni „boom“. Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska više ne bi bili otoci – spojili bi se s europskim kopnom preko danas potopljenih dijelova Sjevernoga mora. Island bi se povezao s Grenlandom i Europom, dok bi Farski otoci izgubili status izoliranog arhipelaga i postali dio kontinenta.

Jedna od vizualno najupečatljivijih promjena bila bi na jugu Europe. Gibraltarski tjesnac više ne bi postojao, Španjolska i Maroko bili bi povezani kopnenim mostom, što bi potpuno izmijenilo geopolitičku sliku regije. Italija, Grčka i Turska dobile bi golema nova područja zahvaljujući izloženom dnu Sredozemnoga mora, dok bi današnje obalne linije postale gotovo neprepoznatljive.

Dna mora koja danas skrivaju tisuće metara dubine, poput Sjevernoga i Baltičkoga mora, u ovom bi scenariju postala suho tlo. Istodobno, neka velika mora pretvorila bi se u znatno manja unutarnja mora ili jezera. Crno i Kaspijsko more drastično bi se smanjili, gubeći velik dio svoje današnje površine.

Iako je riječ o znanstveno nemogućem scenariju u realnim uvjetima, karta s Reddita jasno pokazuje koliko je današnja geografija Europe zapravo krhka i ovisna o razini mora. Takve promjene imale bi goleme posljedice, od klime i ekosustava do gospodarstva, migracija i političkih granica. Ukratko, Europa bi postala kontinent koji danas gotovo ne bismo prepoznali.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

Ključne riječi
Europa more reddit karta

