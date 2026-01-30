Luksuzni svingerski party za 3000 eura izazvao buru u Sloveniji: 'Kako je ovo uopće dopušteno'

Petodnevni događaj planiran za ožujak u slovenskim toplicama razbjesnio je slovensku javnost, a neki su izrazili šok i ogorčenje grafičkim videom i opisom erotskog događaja koji 'parovima i samcima nudi vruću avanturu'. Pitaju se je li to uopće dopušteno, dok drugi ističu da se slični događaji održavaju i drugdje. Rimske terme objašnjavaju da se radi o događaju koji se održao u ožujku 2025., ali još nisu dali jasan odgovor hoće li se održati ove godine. "Dopustite nam da vas odvedemo u novu dimenziju. Vratite se u vrijeme bogova Bakha, Venere i Kupida", stoji u pozivnici za događaj koji bi se trebao održati u popularnim slovenskim toplicama. Iako cijene soba i apartmana rastu na gotovo 3000 eura, događaj koji je ogorčio slovensku javnost navodno je rasprodan.

Riječ je o ekskluzivnom međunarodnom događaju koji će Rimske terme transformirati u kontroverzno središte za parove i samce, nudeći vruću avanturu i zabavu. Poziv je popraćen i erotičkim videom, koji je u međuvremenu nestao s interneta. Iz odgovora samih toplica nije jasno hoće li se događaj održati i u ožujku 2026., jer su napisali da se događaj održao u ožujku 2025. kao zatvoreni događaj vanjskog organizatora, a Rimske terme nisu u njemu sudjelovale kao organizator, suorganizator ili promotor. "Objave i video sadržaji koji su posljednjih dana kružili internetom odnose se na događaj koji se održao u ožujku 2025., a organizator ih koristi kao promotivni materijal za budući događaj. Nismo sudjelovali u promociji Rimskih termi. Shvativši da bi određeni sadržaj mogao biti izravno povezan s našim hotelom, pozvali smo organizatora da ga ukloni, jer želimo jasno odvojiti identitet Rimskih termi od sadržaja programa vanjskih organizatora", napisali su u odgovoru. Slovenski portal 24ur pitao je Rimske terme je li riječ o lažnom oglasu na web stranici ili će se događaj ponovno održati u ožujku 2026., no njihov pravni odjel još uvijek priprema odgovor, rekli su.

Korisnici društvenih mreža nisu se nimalo sramili izražavanja svojih mišljenja. "Ovaj povijesni kompleks godinama mi je bio utočište mira, tišine, regeneracije i čitanja dobre knjige. Jako su mi se svidjele kamene kupelji u starom dijelu, a u neposrednoj blizini i energetski park s divovskim sekvojama", s ogorčenjem je napisao jedan korisnik interneta, pitajući se "je li ovo sad stvarno sve dopušteno ako postoji potražnja?". Neki su istaknuli da se slični događaji održavaju i drugdje, kako u inozemstvu tako i u Sloveniji, te da poznaju ljude koji posjećuju takve događaje. Neki su se prisjetili i povijesti, rekavši da su se slični događaji održavali na takvim mjestima u vrijeme starog Rima. U svom odgovoru također su naglasili da događaj Spicy Spa nisu organizirale Rimske terme, već ga je isključivo organizirao vanjski organizator koji je, na temelju potražnje i nakon sklapanja ugovora kojim su jasno definirane sve obveze i odgovornosti obje strane, unajmio hotelske sobe i dio hotelskih sadržaja. Organizacija događaja, uključujući marketing i prodaju ulaznica, bila je u potpunosti u domeni organizatora. Rimske terme nisu djelovale kao organizator, suorganizator ili promotor događaja, tvrde.

Događaj je organiziran kao potpuno zatvorenog tipa, namijenjen isključivo punoljetnim sudionicima uz prethodnu rezervaciju putem organizatora. Tijekom događaja cijeli hotelski kompleks bio je zatvoren za javnost, osigurano je 24-satno osiguranje, a ulaz osobama koje nisu prisustvovale događaju bio je onemogućen. Događaj nije održan u okviru lječilišnih, medicinskih i rehabilitacijskih aktivnosti, ovi prostori su fizički i funkcionalno odvojeni i nisu bili predmet najma. Organizator događaja ugovorno je preuzeo odgovornost za osiguranje da se događaj provede u skladu s važećim zakonodavstvom i u skladu sa svim dogovorenim pravilima i propisima. U međuvremenu, mnogi su se pitali je li to uopće dopušteno, kako će osigurati higijenu za kasnije korisnike toplica koji ne žele biti dio ovog događaja i trebaju li o tome obavijestiti javnost i buduće goste. Higijena i sigurnost gostiju jedan su od ključnih prioriteta u Rimskim termama, uvjeravaju u Rimskim termama. "Baš kao i tijekom redovnog hotelskog poslovanja, i tijekom i nakon ovog događaja proveli smo temeljito čišćenje svih soba. Hotel je bio zatvoren neko vrijeme nakon odlaska sudionika kako bismo mogli provesti dodatne higijenske postupke, uključujući promjenu vode u bazenima i čišćenje svih površina. U mjesecima nakon događaja provodile su se redovite provjere i ispitivanja kvalitete vode za kupanje, kojima je potvrđeno da su ispunjeni svi propisani higijenski i zdravstveni standardi".

Ističu da je događaj bio zatvorenog tipa, legalan i ograničen na unaprijed određenu skupinu odraslih sudionika koji su sudjelovali dobrovoljno i uz jasna pravila ponašanja. Budući da nije zadirao u javni prostor, nije bio vidljiv niti dostupan javnosti, te nije utjecao na osnovnu misiju, kulturno-povijesni status ili djelovanje Rimskih termi kao lječilišnog kompleksa. "Željeli bismo naglasiti da se slični događaji već dugi niz godina održavaju u brojnim hotelima i wellness centrima u Sloveniji i inozemstvu, u nekima čak i redovito tijekom redovnog radnog vremena. Kod događaja zatvorenog tipa sudjelovanje je ograničeno na unaprijed određene odrasle sudionike i temelji se na dobrovoljnoj odluci pojedinca, bez zadiranja u javni prostor ili iskustvo drugih gostiju. Razumijemo da takve teme mogu izazvati različite reakcije i mišljenja. U Rimskim termama ne procjenjujemo ljude prema njihovom načinu života ili privatnim interesima, već prema poštovanju pravila, drugih ljudi, prostora i okoliša. Naš temeljni kriterij ostaje osiguranje sigurnog, pristojnog i odgovorno upravljanog okruženja za sve goste", dodali su.