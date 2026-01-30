FOTO Zbog kockarskih dugova hladnokrvno likvidirao rođaka, ubio i umirovljenika, pobjegao s plijenom pa učinio nešto još jezivije

Na današnji dan, 30. siječnja 2007. Dražen Dorčec je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva dvoje ljudi prilikom pljačke poslovnice Fine u Đurđevcu. Jedna je to od krvavijih pljački u Hrvatskoj.

U listopadu 2006. Dorčec je iz poslovnice Fine ukrao 321.700 kuna, za vraćanje kockarskog duga, a prilikom pljačke ubio je zaštitara Sokola Marića - svog bratića - i jednog umirovljenika.
– Radi se o osobi koja se ne obazire na društvene odnose, s bešćutnom ravnodušnošću prema osjećajima drugih. Takva će osoba posegnuti za nasiljem, a uz to je još disfunkcionalna i patološki je kockar – riječi su kojima je vještak psihijatar opisao Dorčeca tijekom suđenja.
Kako je Večernji list pisao 2015. godine, Dorčec je bez ikakvih emocija slušao potresne iskaze zaposlenika Fine. Jedini trenutak kada je pokazao emocije u sudnici bilo je kada su svjedočile njegova supruga i majka. Tada se rasplakao. – Iskreno se kajem. Bilo bi najbolje da se to nije dogodilo. Sramim se tog djela i kockanja – rekao je u sudnici. 
Tijekom istrage, Dorčec je ispričao kako se te subote digao kao i svako jutro, nakon čega je otišao u trgovinu po kruh i mlijeko.
– Pojeo sam dvije buhtle s marmeladom i pročitao novine. I tada sam konačno odlučio. Uzeo sam staru kapu, na njoj izrezao otvor za oči. Sjeo sam u vozilo i odvezao se do Đurđevca. Parkirao sam 200 metara od Fine. Normalnim sam hodom došao do poslovnice i ušao u nju. Kada sam ušao u međuprostor, stavio sam kapu na glavu. Bio sam uspaničen, bojao sam se i zaštitara kojeg sam uočio s moje lijeve strane. Nesvjesno i bez razmišljanja pucao sam u njega. Nakon ispaljenja hica, ubrzanim korakom uputio sam se prema prostoriji gdje se nalazi trezor. Opet u panici i ne razmišljajući uočio sam nekog s lijeve strane... Opet pucam i opet bez posebnog ciljanja... – opisao je. 
Izlazeći iz Fine, kako je kazao, ponovo je pucao. Presvukao se prije no što je sjeo u vozilo i odvezao se kući pa na posao. Iako je na sudu tvrdio da zločin nije planirao, sudsko vijeće mu nije povjerovalo.
