VIDEO Hitna pomoć pod rotirkama stala zbog štićene kolone: Provjerili smo tko ovdje ima prednost

Zagreb je danas i sutra pod posebnom regulacijom prometa, ponajviše u južnim dijelovima grada i u samom središtu, zbog dvodnevnog neformalnog skupa čelnika Europske pučke stranke (EPP). U glavni grad stigao je velik broj europskih i državnih dužnosnika, zbog čega su na snazi pojačane sigurnosne mjere, česte obustave prometa i kolone službenih vozila pod pratnjom. Građani koji su se danas kretali centrom grada svjedočili su gotovo neprekidnim prolascima kolona vozila pod rotacijom, uz povremena zaustavljanja prometa i preusmjeravanja. I dok su se mnogi već navikli na prizore zatvorenih prometnica i policijskih punktova, jedna scena posebno je privukla pažnju i izazvala niz reakcija.

Važno je pritom naglasiti da vozilo hitne pomoći tijekom ranijeg kretanja kroz centar grada nije bilo sustavno zaustavljano. Naprotiv, na više punktova na kojima su policijski službenici regulirali promet, hitna je uredno propuštana, dok su policajci u isto vrijeme držali Frankopansku ulicu potpuno slobodnom u oba smjera upravo zbog prolaska štićenih kolona. Situacija se promijenila kada je vozilo hitne pomoći stiglo do križanja Frankopanske i Ilice. Tamo ju je policijski službenik zaustavio jer se, prema procjeni na terenu, svake sekunde očekivao dolazak štićene kolone iz suprotnog smjera, što je zahtijevalo potpuno “čisto” raskrižje i neprekinuti prolazak kolone.

Upravo taj trenutak, vozilo hitne pomoći s uključenim rotirkama koje stoji i čeka, mnogima je bio iznenađujući. Laički gledano, većina građana smatra da hitna pomoć u svim okolnostima ima apsolutnu prednost, osobito kada je riječ o mogućem spašavanju života.

Koliko god nerazumno izgledala scena kad vozilo hitne pomoći pod rotirkom stoji i čeka da prođu vozila pod pratnjom, s aspekta Zakona o sigurnosti prometa na cestama ta situacija nije sporna. Vozila pod pratnjom – a to podrazumijeva štićenu kolonu s plavim i crvenim svjetlima – imaju prednost. Pa čak i kad se u vozilu hitne pomoći netko bori za život... Hitna pomoć je, uz vatrogasce i policiju, vozilo s pravom prednosti prolaska, ali to pravo ima pred svim drugim vozilima, osim pred onima iz štićene kolone. Vozila pod pratnjom, po čl 148. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u vrhu su prometne hijerarhije. No, da se na toj cesti našao prometni policajac, on je mogao procijeniti situaciju, mogao je zaključiti da je to nužno za spašavanje života (ako je bilo) i dati prednost vozilu hitne pomoći, ispred štićene kolone. Tada bi to bilo u skladu sa Zakonom, jer su po članku 34. sudionici u prometu dužni postupiti prema naredbi policijskog službenika čak i ako se ona razlikuje od prometnih pravila ili znakova.

Takvu situaciju dodatno pojašnjava prometni vještak Goran Husinec, koji ističe da je sve odrađeno profesionalno i u skladu s pravilima. “Iako na prvu djeluje pomalo nezgodno što hitna čeka prolazak štićenog političara, situacija je odrađena školski i prema propisima. Kolona sa štićenom osobom prema zakonu ima prednost, naravno, stvar je uvijek procjene na terenu. I osiguranje kolone i vozač hitne obučeni su za takve situacije i očigledno je vozač hitne procijenio da nije toliki stupanj hitnosti da mora sijeći štićenu kolonu i pod svaku cijenu proći”, pojašnjava Husinec.

Dodaje kako je riječ o racionalnoj odluci jer se radi o svega nekoliko sekundi koliko je potrebno da kolona prođe, nakon čega je, što se vidi i na snimci, hitna neometano nastavila svoj put. “Da je vozač hitne procijenio da je stupanj hitnosti bio znatno veći, postavio bi se drukčije prema osiguranju kolone koje bi ga onda, za očekivati je, propustilo i zaustavilo štićenu kolonu”, nastavlja Husinec.

Upozorava i da bi pokušaj presijecanja kolone mogao dovesti do opasnijih posljedica. “Da je vozač hitne išao sijeći kolonu, to bi bila potencijalno opasnija situacija i moguć sudar koji bi stvorio puno veću štetu nego kratko zaustavljanje od nekoliko sekundi. Treba razumjeti i jedne i druge, i hitnu i policiju, to su ljudi koji znaju svoj posao”. Posebna regulacija prometa u Zagrebu nastavlja se i sutra, a građanima se savjetuje da, ako mogu, izbjegavaju kretanje središtem grada te prate obavijesti policije.