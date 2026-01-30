Stigao je 'car granice': predsjednik ne želi da itko umre, čak ni ti ljudi

Službenici ICE-a u Minnesoti dobili su zapovijed da izbjegavaju kontakt s agitatorima, kako administracija predsjednika Donalda Trumpa naziva prosvjednike, i da se posvete samo "strancima s kriminalnom prošlošću". Zapovijed je stigla nakon ubojstva jednog od prosvjednika, Alexa Prettija.U Minnesotu je jučer stigao "car granice" Tom Homan kojeg je Trump poslao da smiri tenzije. Homan je rekao da Amerikanci prema Prvom amandmanu imaju pravo prosvjedovati protiv saveznih imigracijskih provedbi.



- Imate pravo prosvjedovati. Samo tražim da to bude mirno - rekao je i dodao da će za prijetnje, ometanje ili napade na provedbu zakona postojati "nulta tolerancija". On, državni i lokalni dužnosnici složili su se da je sigurnost zajednice prioritet. Predsjednik ne želi da itko umre, čak ni ljudi koje tražimo, rekao je Homan. No, nema dogovora o uključivanju lokalnih dužnosnika u provedbu zakona o imigraciji.