Merz: 'Europska unija ima previše birokracije, još stiže previše regulative'

Europska unija ima previše birokracije, još stiže previše regulative - poručio je njemački kancelar Friedrich Merz u izjavi novinarima na ulasku na dvodnevni neformalni skup najvažnijih ljudi Europske pučke stranke (EPP), koji je započeo danas u Zagrebu. Merz je preveliku birokraciju u EU spomenuo kao problem u kontekstu potrebe jačanja konkurentnosti Europe, što će očito biti jedna od tema razgovora državnika i čelnika EU-institucija iz redova političke grupacije europskih demokršćanskih stranaka desnog centra, kojima pripada i HDZ. Premijer Andrej Plenković domaćin je skupa koji se naziva EPP Leaders’ Retreat, što znači da je to svojevrsna klauzura, rekolekcija, povlačenje vrha EPP-a u osamu ili zaklon Zagreba, gdje u razgovorima iza zatvorenih vrata bruse strateške odluke svoje političke obitelji, možda i čitave Europske unije, u ovoj godini. Slučajnost je htjela da njemački kancelar i hrvatski premijer budu zajedno na takvom "retreatu" u trenucima dok u Danskoj traje polufinale Europskog rukometnog prvenstva između Njemačke i Hrvatske. Merzov glasnogovornik rekao je njemačkim novinarima da pretpostavlja da će Merz "barem zaviriti ispod stola" dok bude trajala ta utakmica, jer je "posljednjih dana vrlo fanatičan oko rukometa". Upravo u trenucima igranja te utakmice u Danskoj, u hotelu Westin u Zagrebu predviđena je zajednička fotografija svih sudionika EPP-ova okupljanja, a nakon 20 sati i radna večera u hotelu Esplanade.

Premijer Plenković poželio je svim gostima dobrodošlicu u Zagreb i na X-u napisao da će svi zajedno "raspraviti ključne globalne, sigurnosne i ekonomske teme, transatlantske odnose, jačanje europske konkurentnosti te politiku proširenja EU-a." U Zagreb su stigli još i premijeri Cipra, Grčke, Latvije, Luksemburga i Poljske, potpredsjednici vlada Italije, Belgije i Irske, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber, kao i šefovi oporbenih EPP-ovih stranaka iz Bugarske, Estonije, Francuske, Malte, Slovenije i Španjolske. Osim susreta u Westinu, Plenković je za neke kolege premijere predvidio i kratke bilateralne susrete u Banskim dvorima, gdje su danas Donald Tusk iz Poljske i Kyriakos Mitsotakis iz Grčke, a sutra će doći njemački kancelar Friedrich Merz. "Nastavljamo pozicionirati HDZ kao utjecajnu članicu europskih pučana", dodao je Plenković u poruci na X-u.

Zadovoljstvo nam je ovaj vikend u Zagrebu ugostiti lidere @EPP, predsjednike država i vlada, kao i ključne ljude 🇪🇺 institucija iz obitelji europskih pučana!



Raspravit ćemo ključne globalne, sigurnosne i ekonomske teme, transatlantske odnose, jačanje europske konkurentnosti te… — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 30, 2026

Predsjednik EPP-a Manfred Weber proteklih je dana izašao s neobičnom idejom o spajanju dviju najvažnijih dužnosti u EU u jednu osobu: predložio je da jedna osoba bude istovremeno i predsjednik Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća (što je sada portugalski socijalist Antonio Costa). Upitan o tome što misli o toj Weberovoj ideji, njemački kancelar Merz rekao je kako sada nije pravo vrijeme za razgovor o takvoj promjeni u institucionalnom okviru EU. Europska pučka stranka uživa status političke grupacije s najvećim brojem zastupnika u svakom sazivu Europskog parlamenta još od 1999. godine. Europski parlament je svojevrsni "raj" za pučane, ali u posljednje vrijeme pojavljuju se i neke "nevolje u raju".

U drugom mandatu na mjestu predsjednice Europske komisije, Ursula von der Leyen suočavana je sa bezuspješnim, ali serijskim pokušajima njezine smjene izglasavanjem nepovjerenja u Europskom parlamentu. Čak četiri takva pokušaja, sva četiri bezuspješna, dogodila su se u posljednjih sedam mjeseci, od čega posljednji 22. siječnja ove godine, kada je proceduru opoziva pokrenuo klub Patrioti za Europu, no ni taj pokušaj, kao ni tri prethodna, nije imao ni približno dovoljan broj glasova europarlamentaraca. Ipak, ti pokušaji stvaraju određenu nervozu, a nakon tog posljednjeg primjera unutar kluba EPP-a uvedene su neformalne sankcije za svakog zastupnika iz redova pučana koji na glasanju o nepovjerenju predsjednici Komisije ne bude protiv opoziva, odnosno ne glasa za Ursulu von der Leyen. Čak i zastupnici koji se ne pojave na takvom glasanju, a pogotovo oni koji odskaču od linije čitavog kluba, mogu biti kažnjeni sankcijama u obliku šestomjesečne zabrane dobivanja izvjestiteljskih uloga ili dobivanja prava na govor u važnim raspravama. Mađarski pučani, primjerice, nisu glasali prilikom posljednjeg pokušaja opoziva, koji su pokrenuli orbanovci iz kluba Patrioti za Europu, pa je mađarskim pučanima to bio sklizak teren pred travanjske parlamentarne izbore u toj zemlji. I nakon toga mađarski su pučani "na ledu" sankcija unutar kluba.

I nedavno usporavanje početka primjene trgovinskog sporazuma EU-a i zemalja Mercosura, koje je Europski parlament izglasao tako što je sporazum poslao pred Sud Europske unije, izazvalo je tenzije unutar kluba EPP-a. Šef pučana Manfred Weber i ostali žestoko su se okomili na petero francuskih pučana, koji su podržali slanje sporazuma na sud. I većina slovenskih, poljskih i mađarskih pučana glasala je na isti način, protiv linije čitavog kluba. HDZ-ovci su bili na liniji, a kritike na sastanku kluba bile su toliko oštre da je jedan Španjolac rekao da bi bolje bilo imati "manji klub, ali ujedinjen", nego ovakav klub, koji nije složan po važnom pitanju kao što je trgovinski sporazum EU-a i Mercosura. O svim tim, i drugim, temama razgovara se na druženju najvažnijih čelnika EPP-a u Zagrebu.