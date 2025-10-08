Andrej Babiš prelomio: 'Nećemo dati Ukrajini ni krune iz našeg proračuna za oružje'

Vjerojatni budući premijer Češke Republike, Andrej Babiš, potvrdio je svoj stav o tome da Ukrajini neće slati novac za oružje dok se bori protiv ruske invazije. "Nećemo dati Ukrajini ni krune iz našeg proračuna za oružje", objavio je desničarski populist i milijarder, rekavši da vlada nema novca ni za Češku.

Babiš, bivši premijer od 2017. do 2021., istaknuo je da Kijev već prima milijarde financijske pomoći od Europske unije. Dodao je da češke tvrtke za proizvodnju oružja mogu nastaviti izvoziti u Ukrajinu te je pozvao NATO da usvoji češku inicijativu za streljivo.

Otprilike 3,5 milijuna komada streljiva velikog kalibra isporučeno je Ukrajini kao dio projekta, koji je bio vodeća ideja koalicije desnog centra koju je predvodio premijer Petr Fiala, a koja je izgubila na nedavnim izborima. Streljivo dolazi iz neimenovanih trećih zemalja, a Njemačka je među financijskim donatorima.

Babiš vodi razgovore s dvije krajnje desničarske stranke, Slobodom i izravnom demokracijom (SPD) i strankom Motoristi, o formiranju buduće vlade.