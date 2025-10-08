Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
POTVRDIO STAV

Andrej Babiš prelomio: 'Nećemo dati Ukrajini ni krune iz našeg proračuna za oružje'

FILE PHOTO: The leader of ANO party Andrej Babis attends an interview with Reuters in Prague
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
08.10.2025.
u 21:08

Babiš vodi razgovore s dvije krajnje desničarske stranke, Slobodom i izravnom demokracijom (SPD) i strankom Motoristi, o formiranju buduće vlade

Vjerojatni budući premijer Češke Republike, Andrej Babiš, potvrdio je svoj stav o tome da Ukrajini neće slati novac za oružje dok se bori protiv ruske invazije. "Nećemo dati Ukrajini ni krune iz našeg proračuna za oružje", objavio je desničarski populist i milijarder, rekavši da vlada nema novca ni za Češku.

Babiš, bivši premijer od 2017. do 2021., istaknuo je da Kijev već prima milijarde financijske pomoći od Europske unije. Dodao je da češke tvrtke za proizvodnju oružja mogu nastaviti izvoziti u Ukrajinu te je pozvao NATO da usvoji češku inicijativu za streljivo.

Otprilike 3,5 milijuna komada streljiva velikog kalibra isporučeno je Ukrajini kao dio projekta, koji je bio vodeća ideja koalicije desnog centra koju je predvodio premijer Petr Fiala, a koja je izgubila na nedavnim izborima. Streljivo dolazi iz neimenovanih trećih zemalja, a Njemačka je među financijskim donatorima.

Babiš vodi razgovore s dvije krajnje desničarske stranke, Slobodom i izravnom demokracijom (SPD) i strankom Motoristi, o formiranju buduće vlade.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Češka Andrej Babiš

Komentara 29

Pogledaj Sve
FE
febomir
21:27 08.10.2025.

Ucjenjuje eu.....smiriti će se on , kao i Orban..

MA
mariner
21:33 08.10.2025.

Slovačka već par godina ne daje iz proračuna ništa za vojne namjene u Ukrajini! Međutim Slovačka prodaje Ukrajini oružje, a prodavat će ga i dalje. Također, Slovačka neće ukinuti postojeću incijativu "streljivo za Ukrajinu" jer na njemu dobro zarađuje! Sve što je Babiš govorio prije izbora bile su laži da dobije glasove! Jel sada konačno jasno zašto ga zovu populistom!??

Avatar Matija22
Matija22
21:27 08.10.2025.

Ni nemate više ništa za dati, Češka je svo sovjetsko oružje dala Ukrajini prije par godina.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još