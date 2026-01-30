Panika na moru: Opasna želučana zaraza poharala luksuzni kruzer

Veliki broj putnika na kruzeru Balmoral tvrtke Fred Olsen Cruise Lines proteklih je dana obolio od zarazne želučane viroze, zbog čega je putovanje prekinuto, a brod se ranije vraća u matičnu luku Southampton. Prema procjenama lokalnih medija koje prenosi britanski Mirror , simptome bolesti ima oko 200 ljudi, od ukupno nešto više od 1.200 putnika koliko brod može primiti.

Riječ je o gastroenteritisu – vrlo zaraznoj upali želuca i crijeva koja se najčešće očituje proljevom, povraćanjem, mučninom i općom slabošću. Zbog rizika od širenja zaraze, dio putnika bio je prisiljen ostati u izolaciji u svojim kabinama.

Putnicima su se, navodno, svakodnevno obraćali putem razglasa, upozoravajući da se broj slučajeva sumnjivih na gastroenteritis povećava. Ipak, neki od gostiju tvrdili su kako je situacija prenapuhana te da je dio tegoba uzrokovan jakim valovima i lošim vremenom tijekom plovidbe iz Norveške, a ne stvarnom zarazom.

Brod je trebao pristati u Lerwicku na Shetlandskom otočju 27. siječnja, no to je zaustavljanje otkazano zbog snažnog nevremena koje je pogodilo područje. Nedugo nakon toga donesena je odluka o povratku u Southampton, gdje će brod biti temeljito očišćen i dezinficiran prije nastavka plovidbe.

Iz kompanije Fred Olsen poručuju kako su odmah uvedene pojačane higijenske mjere te da je medicinsko osoblje stalno dostupno putnicima. Naglašavaju kako su sigurnost i zdravlje gostiju i posade apsolutni prioritet, te da su ovakvi protokoli standardni u situacijama mogućih zaraza. Balmoral bi u Southampton trebao stići kasnije danas, a isplovljavanje je odgođeno kako bi se omogućilo detaljno čišćenje broda i terminala. Koliko će kašnjenje trajati i hoće li putnici dobiti odštetu za prekinuto putovanje, za sada nije poznato.