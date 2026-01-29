Rusija je sprema za sastanak Zelenskog i Putina, ali pod jednim uvjetom

Rat u Ukrajini traje već gotovo četiri godine, a pregovori o njegovu okončanju još uvijek traju. Od početka invazije, čelnici zaraćenih strana, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin, nikada se nisu susreli uživo, s obzirom na to da na pregovorima sudjeluju samo njihove delegacije i izaslanici. No, Rusija je sada istakla kako je spremna da do njihova susreta dođe, ali pod uvjetom da Zelenski dođe u Moskvu. Potvrdio je to pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov, nakon izjava ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibige koji je rekao da je Zelenski spreman sastati se s Putinom kako bi riješio dvije ključne prepreke u mirovnom procesu - teritorijalna pitanja i budućnost nuklearne elektrane Zaporižja, navodi Kyiv Independent.

"Nikada nismo odbili niti odbijamo takav oblik kontakta", rekao je Ušakov, dodavši da je Moskva spremna osigurati Zelenskom sigurnost i radne uvjete ako dođe u Rusiju. Do izjave je došlo u trenutku kada Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države ponovno ulaze u diplomatsku fazu, usred obnovljenog pritiska predsjednika Donalda Trumpa da se rat okonča. Sljedeći krug pregovora očekuje se 1. veljače.

Visoki američki dužnosnik ranije je rekao da izravan sastanak između Zelenskog i Putina, potencijalno uz sudjelovanje Trumpa, nije izvan dosega. "Ne mislim da smo tako daleko od toga“, rekao je dužnosnik. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da Moskva nije dobila odgovor od Zelenskog te je odbacio špekulacije o održavanju pregovora na nekom drugom mjestu.

Ukrajinski i američki dužnosnici i ranije su nastojali dogovoriti izravne razgovore između Zelenskog i Putina, ali je Moskva nalazila razloge da izbjegne takav sastanak. Zelenski je pozvao Putina u Istanbul na pregovore 16. svibnja, predloživši susret s Trumpom za napredak mirovnih napora. Putin je odbio sudjelovati i umjesto toga poslao nisko rangiranu delegaciju koju je predvodio predsjednikov pomoćnik Vladimir Medinski.

Nakon sastanka s Putinom na Aljasci, Trump je rekao da radi na sastanku između dvojice predsjednika, no Kremlj je kasnije zanijekao da je postignut bilo kakav dogovor. Trump je potom rekao da Putin izbjegava sastanak sa Zelenskim jer ga "ne voli“. Putin je pozvao Zelenskog u Moskvu na pregovore na jesen, no ukrajinski je čelnik to odbio i kazao kako Putin treba doći u Kijev.