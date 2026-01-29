Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OKONČANJE RATA

Rusija je sprema za sastanak Zelenskog i Putina, ali pod jednim uvjetom

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/9
Autor
Dora Taslak
29.01.2026.
u 22:24

Ukrajinski i američki dužnosnici i ranije su nastojali dogovoriti izravne razgovore između Zelenskog i Putina, ali je Moskva nalazila razloge da izbjegne takav sastanak

Rat u Ukrajini traje već gotovo četiri godine, a pregovori o njegovu okončanju još uvijek traju. Od početka invazije, čelnici zaraćenih strana, Volodimir Zelenski i Vladimir Putin, nikada se nisu susreli uživo, s obzirom na to da na pregovorima sudjeluju samo njihove delegacije i izaslanici. No, Rusija je sada istakla kako je spremna da do njihova susreta dođe, ali pod uvjetom da Zelenski dođe u Moskvu. Potvrdio je to pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov, nakon izjava ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibige koji je rekao da je Zelenski spreman sastati se s Putinom kako bi riješio dvije ključne prepreke u mirovnom procesu - teritorijalna pitanja i budućnost nuklearne elektrane Zaporižja, navodi Kyiv Independent.

"Nikada nismo odbili niti odbijamo takav oblik kontakta", rekao je Ušakov, dodavši da je Moskva spremna osigurati Zelenskom sigurnost i radne uvjete ako dođe u Rusiju. Do izjave je došlo u trenutku kada Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države ponovno ulaze u diplomatsku fazu, usred obnovljenog pritiska predsjednika Donalda Trumpa da se rat okonča. Sljedeći krug pregovora očekuje se 1. veljače.

Visoki američki dužnosnik ranije je rekao da izravan sastanak između Zelenskog i Putina, potencijalno uz sudjelovanje Trumpa, nije izvan dosega. "Ne mislim da smo tako daleko od toga“, rekao je dužnosnik. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da Moskva nije dobila odgovor od Zelenskog te je odbacio špekulacije o održavanju pregovora na nekom drugom mjestu.

Ukrajinski i američki dužnosnici i ranije su nastojali dogovoriti izravne razgovore između Zelenskog i Putina, ali je Moskva nalazila razloge da izbjegne takav sastanak. Zelenski je pozvao Putina u Istanbul na pregovore 16. svibnja, predloživši susret s Trumpom za napredak mirovnih napora. Putin je odbio sudjelovati i umjesto toga poslao nisko rangiranu delegaciju koju je predvodio predsjednikov pomoćnik Vladimir Medinski.

Nakon sastanka s Putinom na Aljasci, Trump je rekao da radi na sastanku između dvojice predsjednika, no Kremlj je kasnije zanijekao da je postignut bilo kakav dogovor. Trump je potom rekao da Putin izbjegava sastanak sa Zelenskim jer ga "ne voli“. Putin je pozvao Zelenskog u Moskvu na pregovore na jesen, no ukrajinski je čelnik to odbio i kazao kako Putin treba doći u Kijev.
Ovako bi mogla završiti Putinova vladavina. Stručnjak upozorio: 'Pripremite se za kaos'
Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!