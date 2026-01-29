Hrvatski rukometaši u Danskoj primili posebnog gosta: Nećete vjerovati tko ih je posjetio

Hrvatski rukometaši danas su stigli u Dansku gdje ih ovog vikenda očekuje završnica Europskog prvenstva. Prva prepreka na redu je već sutra od 17:45 kada je na rasporedu polufinalna utakmica protiv Njemačke u Herningu. Borili su se s mnogim nedaćama poput puta autobusom koji je trajao čak pet sati tijekom kojih su naši reprezentativci spavali na podu u autobusu.

Da stvar bude još gora, u hotelu u Silkeborgu dočekala ih je plastika u hrani, a izbornik Dagur Sigurdsson oštro je kritizirao odluke EHF-a na današnjoj press konferenciji. Čini se kako sve to ipak nije narušilo atmosferu u redovima Hrvatske, ako je suditi po riječima Marija Šoštarića u emisiji RTL Danas:

- Dosta toga je rekao izbornik, i mi pričamo da je organizacija loša. Došli smo tu i ne osjećamo se kao polufinalisti već kao ekipa koja je došla na prijateljski turnir. Tu se neke stvari moraju popraviti. Mi smo jaki u glavi, to nas neće pomesti. Idemo se odmoriti, trening je izbornik otkazao. Probat ćemo napraviti dobru analizu i pripremiti se za najvažniji dan za nas - započeo je pa najavu sutrašnju utakmicu protiv Njemačke.

- Izgubili smo dvije pripremne utakmice, ali mi tada nismo sve pokazali i drugačiji je naboj u prijateljskoj utakmici u odnosu na polufinale. Oni su kvalitetni, puno ovise o vratarima Wolffu i Späthu i ako ih ne razbranimo, imamo dobre šanse i vjerujem da smo spremni. Idemo napraviti sve da uđemo u finale.

Večeras u Herningu, gdje će se održati završnica rukometnog Eura, gostuje zagrebački Dinamo u posljednjem kolu Europske lige. Plavi, čiji je Šoštarić veliki navijač, igrat će protiv Midtjllanda. Sjajno desno krilo otkrilo je i kako su danas u Danskoj imali iznenađujućeg gosta:

- Tako blizu tribine, a tako daleko. Vjerujem da će Dinamo pobijediti. Posjetio nas je Martin Erlić koji živi blizu, vidio je autobus, javio se i došao pozdraviti. Želim mu dobru utakmicu, ali da Dinamo uzme tri boda i osigura europsko proljeće.

Erlić je od ovog ljeta član upravo Midtjllanda i u današnjoj utakmici protiv Dinama igrat će u početnoj postavi.