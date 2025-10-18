FOTO Tko je prezgodna supruga Andreja Plenkovića? Praktična je vjernica, a evo gdje su se upoznali

Prije manje od mjesec dana, Večernji list pisao je kako je premijer Republike Hrvatske, 55-godišnji Andrej Plenković bio na službenom putu u Tokiju, gdje se susreo s japanskim premijerom Shigeruom Ishibom i prijestolonasljednikom Akishinom. Ipak, u fokusu javnosti našla se njegova supruga, Ana Maslać Plenković, koja ga rijetko prati na putovanjima. Njezina pojava u Palači Akasaka iznenadila je mnoge, a elegantna modna kombinacija koju je odabrala za ovu svečanu priliku postala je predmet pažnje.

Tada je odjenula svilenu haljinu s potpisom dizajnerice Alessandre Rich, čija cijena na službenoj stranici brenda iznosi 1950 eura. Kreacija vintage šarma, bijela haljina s uzorkom crnih ruža, isticala se krojem koji podsjeća na komplet. Gornji dio nalikuje strukiranom sakou s V-izrezom i kristalnim gumbima, dok se donji dio nastavlja u lepršavu midi suknju. Naglašena ramena i profinjena silueta dodatno su istaknuli njezinu eleganciju.

Zanimljivo je napomenuti da je hrvatski premijer od svoje supruge stariji devet i pol godina, a vjenčali su se u listopadu 2014. godine. Njihova ljubavna priča započela je 2007. godine u Saboru, gdje je Ana radila kao šefica Službe za pravne i ljudske poslove, dok je Plenković bio zastupnik HDZ-a. Ana Maslać Plenković, po struci pravnica, od početka je njegovala odvojenost svog privatnog i poslovnog života, što je posebno došlo do izražaja tijekom prijevremenih parlamentarnih izbora 2016. godine, kada se nije pojavljivala u kampanji HDZ-a.

Ana, rodom iz Dubrovnika i hercegovačkih korijena, upoznala je svog budućeg supruga na radnom mjestu. Prijatelji je opisuju kao praktičnu vjernicu, vezanu uz Crkvu i tradicionalne vrijednosti. Njezina samozatajnost i profesionalizam donijeli su joj ugled u političkim krugovima, gdje je slovila kao kvalitetan kadar. Par se vjenčao u Aninu rodnom gradu Dubrovniku u listopadu 2014. godine, na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo kumovi. Samo dva mjeseca kasnije, 19. prosinca, na Anin 35. rođendan, rodio se njihov sin Mario, koji je dobio ime po Plenkovićevu pokojnom ocu, profesoru komunikologije.

U veljači 2017. godine obitelj se proširila dolaskom kćeri Mile, što je premijera učinilo prvim hrvatskim premijerom koji je tijekom mandata postao otac. Za vrijeme Plenkovićeva rada u Europskom parlamentu obitelj je živjela na dvije adrese. Premijer je od ponedjeljka do četvrtka boravio u Bruxellesu, a vikendima se vraćao u Zagreb. Godine 2022., točnije u ožujku Ana i Andrej dobili su sinčića Ivana, tako su postali peteročlana obitelj. Plenković je također, u nekoliko navrata viđen u šetnji s djecom, a na glasu je kao vrlo posvećen otac.

Iako se Ana rijetko pojavljuje u javnosti, kad god se ukaže prilika, plijeni pažnju svojim odjevnim stilom i odmjerenim nastupima. Njezin istančani ukus prepoznat je i tijekom službenog posjeta kineskog premijera Li Keqianga, kada je Ana odabrala kreaciju hrvatskih dizajnera iz modne kuće Nebo. Ana Maslać Plenković ostaje primjer nenametljive, ali elegantne prisutnosti u javnom prostoru, istodobno vjerno čuvajući svoju privatnost i obiteljsku intimu.