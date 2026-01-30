Što stoji iza masovne čistke u vojnom vrhu? Svi strahuju da se iza krije opasan plan za invaziju

Dok je britanski premijer Keir Starmer uživao u raskošnom dočeku u Pekingu, Kina je iza scene vodila jednu od najdrastičnijih čistki u vojnom vrhu. Starmerov posjet Kini označio je pokušaj "resetiranja" odnosa između Londona i Pekinga. Starmer se sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Velikoj dvorani naroda na Trgu Tiananmen, gdje su se rukovali pred kamerama, a himne su odjekivale golemim stupovima. Sastanak je trajao čak 80 minuta, a uslijedio je i raskošan banket Obojica su hvalili "kompleksniju stratešku suradnju" i "dugoročno partnerstvo", uz naglasak na trgovinu, investicije, klimatske promjene i stabilnost.

No, dok su Starmer i Xi razmjenjivali neobavezne razgovore Peking je brujao oko brutalne čistke u Narodnooslobodilačkoj vojsci (PLA). Samo nekoliko dana ranije, 24. siječnja, kinesko Ministarstvo obrane objavilo je da je general Zhang Youxia, potpredsjednik Središnjeg vojnog povjerenstva (CMC) i Xi-jev dugogodišnji saveznik, pod istragom zbog "teških povreda discipline i zakona".

Zhang, jedini visoki general s borbenim iskustvom (invazija na Vijetnam 1979.), bio je drugi čovjek u vojsci iza Xija i poštovan u američkim krugovima kao profesionalac. Glasine sugeriraju da je možda razlog curenje nuklearnih tajni SAD-u, primanje mita ili neslaganje s Xi-jevim agresivnim planovima za Tajvan. Uz njega je smijenjen i general Liu Zhenli, načelnik zajedničkog stožera. Čistka je kulminacija Xi-jeve višegodišnje kampanje protiv korupcije u PLA. U posljednje dvije godine smijenjeno je najmanje 20 generala, uključujući cijeli vrh Raketnih snaga, dva ministra obrane i ministra vanjskih poslova. CMC sada ima samo dva člana – Xija i niže rangiranog generala Zhang Shengmina – što znači da Xi ima apsolutnu kontrolu nad najvećom vojskom na svijetu.

Analitičari upozoravaju da ovakve čistke mogu oslabiti PLA, demoralizirati redove i potaknuti ulizice da Xi-ju govore ono što želi čuti, umjesto realnih procjena. Na Tajvanu s posebnom zabrinutošću prate događaje a neki vjeruju da Zhang nije bio dovoljno entuzijastičan za invaziju. Kina poriče postojanje "crnih zatvora", tajnih pritvorskih centara izvan pravnog sustava gdje se slome zatvorenici mučenjima, uskraćivanjem sna, premlaćivanjima i prisilnim položajima. Bivši zatočenici poput umjetnika Ai Weiweija i Petera Dahlin iz Safeguard Defendersa opisuju pakao koji čeka one koji "padnu", piše Daily Mail.