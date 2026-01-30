VIDEO Plenković: HDZ je već deset godina jedan od ključnih partnera u Europskoj pučkoj stranci

U Zagrebu počinje neformalni skup čelnika Europske pučke stranke

Plenković se sastao s Von der Leyen, ​Metsolom i Tuskom

Bit će posebna prometna regulacija u južnom i središnjem djelu grada

17:11 - Premijer Plenković poželio je svim gostima dobrodošlicu u Zagreb i na X-u napisao da će svi zajedno "raspraviti ključne globalne, sigurnosne i ekonomske teme, transatlantske odnose, jačanje europske konkurentnosti te politiku proširenja EU-a." U Zagreb su stigli još i premijeri Cipra, Grčke, Latvije, Luksemburga i Poljske, potpredsjednici vlada Italije, Belgije i Irske, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber, kao i šefovi oporbenih EPP-ovih stranaka iz Bugarske, Estonije, Francuske, Malte, Slovenije i Španjolske. Osim susreta u Westinu, Plenković je za neke kolege premijere predvidio i kratke bilateralne susrete u Banskim dvorima.

Predsjednik EPP-a Manfred Weber proteklih je dana izašao s neobičnom idejom o spajanju dviju najvažnijih dužnosti u EU u jednu osobu: predložio je da jedna osoba bude istovremeno i predsjednik Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća (što je sada portugalski socijalist Antonio Costa). Upitan o tome što misli o toj Weberovoj ideji, njemački kancelar Merz rekao je kako sada nije pravo vrijeme za razgovor o takvoj promjeni u institucionalnom okviru EU.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zajedno s vodstvom @HDZ_HR, uoči početka #EPPRetreat u Zagrebu, sastao sam se s predsjednikom @EPP @ManfredWeber, kojem smo zaželjeli dobrodošlicu. Pred novim izazovima odlučni smo tražiti zajednička rješenja za uspješniju, sigurniju i otporniju 🇪🇺, utemeljenu na europskim… pic.twitter.com/9XxORRAENa — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 30, 2026

U Banskim dvorima primio sam @EP_President @RobertaMetsola. Zadovoljni smo izvrsnom suradnjom s @Europarl_EN te zajedničkim stavovima u brojnim važnim pitanjima za 🇭🇷 i 🇪🇺. Založili smo se za daljnju potporu #Ukraine i stabilizaciju prilika na Bliskom istoku te raspravili o… pic.twitter.com/xLqPbylwZr — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 30, 2026

16:57 - Europska unija ima previše birokracije, još stiže previše regulative - poručio je njemački kancelar Friedrich Merz u izjavi novinarima. Merz je preveliku birokraciju u EU spomenuo kao problem u kontekstu potrebe jačanja konkurentnosti Europe, što će očito biti jedna od tema razgovora državnika i čelnika EU-institucija iz redova političke grupacije europskih demokršćanskih stranaka desnog centra, kojima pripada i HDZ. Premijer Andrej Plenković domaćin je skupa koji se naziva EPP Leaders’ Retreat, što znači da je to svojevrsna klauzura, rekolekcija, povlačenje vrha EPP-a u osamu ili zaklon Zagreba, gdje u razgovorima iza zatvorenih vrata bruse strateške odluke svoje političke obitelji, možda i čitave Europske unije, u ovoj godini.

Slučajnost je htjela da njemački kancelar i hrvatski premijer budu zajedno na takvom "retreatu" u trenucima dok u Danskoj traje polufinale Europskog rukometnog prvenstva između Njemačke i Hrvatske. Merzov glasnogovornik rekao je njemačkim novinarima da pretpostavlja da će Merz "barem zaviriti ispod stola" dok bude trajala ta utakmica, jer je "posljednjih dana vrlo fanatičan oko rukometa". Upravo u trenucima igranja te utakmice u Danskoj, u hotelu Westin u Zagrebu predviđena je zajednička fotografija svih sudionika EPP-ova okupljanja, a nakon 20 sati i radna večera u hotelu Esplanade.

Izjava Friedricha Merza na skupu čelnika EPP Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

15:50 - Andrej Plenković dao izjavu za medije prije skupa čelnika Europske pučke stranke. "Ovo je još jedan veliki skup Europske pučke stranke kojem je domaćin Hrvatska demokratska zajednica. Sjećate se da smo 2019. imali kongres i niz događaja, kada je dolazila cijela skupina iz Europskog parlamenta, a sudjelovali su i predstavnici regija za ekonomske i socijalne politike. HDZ je jedna od stranaka koja kontinuirano ima najviši rejting unutar EPP-a i partnerstvo koje je više nego uvaženo već deset godina, kako za Vladu, tako i za mene kao čelnika HDZ-a", rekao je Plenković.

Izjava Andreja Plenkovića na skupu čelnika EPP Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

13:51 - Sastanak s Ursulom von der Leyen je završio, a u Banske dvore stigla je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

13:40 - U Banskim Dvorima održao se sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.

Ursula von der Leyen stigla je kod premijera. Evo o čemu pričaju dok poziraju fotografima... Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ursula von der Leyen stigla u Zagreb Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Zagrebu danas počinje dvodnevni neformalni skup čelnika Europske pučke stranke (EPP), najveće političke grupacije u Europi, na kojem će sudjelovati brojni predsjednici država i vlada te čelnici europskih institucija. Skup pod nazivom "EPP Leaders’ Retreat" održava se u hotelu Westin, a domaćini su predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenković te predsjednik EPP-a Manfred Weber.

Najavljen je dolazak više od 20 europskih čelnika iz stranaka članica EPP-a, a u Zagrebu će boraviti i pojedini lideri oporbenih stranaka iz te političke obitelji, među njima i predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. Tijekom vikenda planirani su i brojni bilateralni sastanci. Premijer Plenković najavio je susrete s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom, njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, kojemu je ovo prvi posjet Hrvatskoj, te poljskim premijerom Donaldom Tuskom. Održat će i sastanke s premijerima Grčke i Latvije.

Iz Policijske uprave zagrebačke poručuju kako će policija povremeno regulirati promet u južnom i središnjem dijelu Zagreba, pri čemu su mogući kraći zastoji, no ne očekuju se veći poremećaji u prometu. Građane mole za strpljenje i pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu.

Tema razgovora iza zatvorenih vrata bit će ključni politički, gospodarski i sigurnosni izazovi pred Europom, kao i transatlantski odnosi sa SAD-om.