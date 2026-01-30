Naši Portali
UŽIVO
UŽIVO OD 17:45 Idemo, kauboji! Hrvatska u spektaklu protiv Njemačke lovi finale Europskog prvenstva
OBJAVILI PRIOPĆENJE

Dagur Sigurdsson je uspio! EHF popustio i uvodi velike promjene nakon žestokih kritika hrvatskog izbornika

Herning: Dagur Sigurdsson kritizirao EHF - organizaciju europskog prvenstva u rukometu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Marko Pavić
30.01.2026.
u 12:24

EHF je priznao da je trenutni raspored u Danskoj nametnuo prevelik fizički i psihički napor za igrače, ali ističe da su termini definirani mnogo unaprijed u suradnji s organizatorima.

Europska rukometna federacija (EHF) službeno je reagirala nakon brojnih kritika zbog rasporeda utakmica na aktualnom Europskom prvenstvu za rukometaše i najavila konkretne promjene koje će se primjenjivati već na sljedećim natjecanjima. Posebno je glasan bio hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson koji se javno pobunio zbog organizacije.

Ovo su promjene rasporeda koje će se uvesti već od sljedećih natjecanja:

EHF EURO za žene 2026. (Poljska, Rumunjska, Češka, Slovačka i Turska) – osigurat će se razdvojeni dani za putovanja i odmor.

EHF EURO za muškarce 2028. (Španjolska, Portugal i Švicarska) – više neće biti uzastopnih dana s utakmicama, a odmor i putovanja bit će jasno odvojeni.

EHF EURO za žene 2028. (Norveška, Danska i Švedska) te svi turniri od 2030. nadalje – planira se uvođenje faze četvrtfinala, što će omogućiti više vremena za oporavak između utakmica, bez povećanja ukupnog broja susreta (maksimalno 9).

Iz EHF-a naglašavaju da žele postići bolju ravnotežu između sportskih potreba, putovanja i medijskih zahtjeva, posebno nakon negativnih reakcija.

"Rasporedi utakmica za nadolazeća EHF EURO prvenstva bit će prilagođeni kako bi se smanjilo opterećenje igrača i osigurala što bolja ravnoteža za sve sudionike u pogledu dana odmora i putovanja", zaključuju iz EHF-a.
Avatar saljober1959
saljober1959
13:28 30.01.2026.

Priopćenje sim ili tam! Sramotnu mrlju pristranosti i uzimanju utjecanja da se onemogući jednako šanse svima, sramotnu rabotu u kojoj je namjerno oštećena Hrvatska - za to se nitko nije ispričao što samo potvrđuje status vrlo zlih namjera. Mi moramo danas igrati bez i jednog treninga a igramo protiv Njemačke! To su činjenice - ne ono što će se dogoditi 2028. ili 2030. godine - upitno da li će to tako uopće biti kada za to dođe vrijeme. Da je priopćenje samo nastavak iste cirkuske predstave vidjeti ćemo danas već kod suđenja!

Avatar AGRAM
AGRAM
12:52 30.01.2026.

Nisu samo termini sporni. Sporno je sve. Zašto sve reprezentacije nisu u istom gradu gdje su utakmice. Zašto je samo naša 40km van grada. Ubuduće treba sa sobom voditi i kuhare.

TA
tantor
16:44 30.01.2026.

smanjite malo brisanje komentara i pojačajte potporu hrvatskoj ako možete i smijete

