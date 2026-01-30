Naši Portali
Hrvatska pružila odličan otpor Njemačkoj, ali ostala bez finala
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
Evo kada Hrvatska ide u borbu za brončanu medalju na europskom prvenstvu
RADILA NA ŠTANDU

FOTO Ovo morate vidjeti! Isplivala nova fotka Kristine Mandarine, evo kako danas izgleda nekadašnja prodavačica agruma

Zagreb: Kristina Penava, prodavačica mandarina kod Podsusedskog mosta
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
30.01.2026.
u 11:00

Kristina je tad plijenila veliku pozornost te stekla vojsku obožavatelja, a onda je nestala iz javnosti te se o njoj malo zna.

Sjećate li se Kristine Mandarine? Djevojka je to koja je u domaćoj javnosti prije nekoliko godina stekla popularnost zbog svog posla. Naime, Kristina Penava pozornost je privukla dok je prodavala ove agrume u Zagrebu, a o njoj su pisali svi mediji. Kristina je tad plijenila veliku pozornost te stekla vojsku obožavatelja, a onda je nestala iz javnosti te se o njoj malo zna.

FOTO Ovo morate vidjeti! Isplivala nova fotka Kristine Mandarine, evo kako danas izgleda nekadašnja prodavačica agruma
Zagreb: Kristina Penava, prodavačica mandarina kod Podsusedskog mosta
Tadašnja prodavačica mandarina danas ima 28 godina i poprilično se promijenila, a tome svjedoči i nova fotografija koja je isplivala na internetu. Penava je snimljena u jednom klubu, a kako danas izgleda možete vidjeti OVDJE. Podvrgnula se estetskim operacijama, a njene društvene mreže trenutačno su zaključane. Šira javnost ju je posljednji put vidjela u showu 'Ljubav je na selu' tamo se pojavila kao podrška kandidatkinji Ines Petrić. 
Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
13:08 30.01.2026.

" stekla popularnost zbog svog posla." - zbog POSLA??? hahahahaha... pa kako to da tisuće drugih prodavačica mandarina nisu postale poznate??? pitam za frenda...

FR
Freudenreichova
11:36 30.01.2026.

Upropastila se, siroce i fizicki i psihicki.

Avatar HajdukLika
HajdukLika
14:11 30.01.2026.

Stekla popularnost zbog posla? Kojeg?

Čini se da već imate pristup!