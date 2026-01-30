Sjećate li se Kristine Mandarine? Djevojka je to koja je u domaćoj javnosti prije nekoliko godina stekla popularnost zbog svog posla. Naime, Kristina Penava pozornost je privukla dok je prodavala ove agrume u Zagrebu, a o njoj su pisali svi mediji. Kristina je tad plijenila veliku pozornost te stekla vojsku obožavatelja, a onda je nestala iz javnosti te se o njoj malo zna.

FOTO Ovo morate vidjeti! Isplivala nova fotka Kristine Mandarine, evo kako danas izgleda nekadašnja prodavačica agruma

Tadašnja prodavačica mandarina danas ima 28 godina i poprilično se promijenila, a tome svjedoči i nova fotografija koja je isplivala na internetu. Penava je snimljena u jednom klubu, a kako danas izgleda možete vidjeti OVDJE. Podvrgnula se estetskim operacijama, a njene društvene mreže trenutačno su zaključane. Šira javnost ju je posljednji put vidjela u showu 'Ljubav je na selu' tamo se pojavila kao podrška kandidatkinji Ines Petrić.