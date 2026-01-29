Barbara Kolar prepolovila se, a sada je otkrila tajnu mršavljenja: 'Jedino ovo pali!'

Popularna voditeljica Barbara Kolar otkrila tajnu svoje vitke figure, a njezin odgovor iznenadio je mnoge iskrenošću koja odudara od uobičajenih priča o uravnoteženoj prehrani i tjelovježbi. Bez uljepšavanja je priznala kako iza svega stoji metoda koju nitko ne voli čuti. - Dobro, malo nekakvog lokota na ustima za koju kilu dolje, to je manje više to. Nitko ne voli čitati ono što ću ja sad reći, a to je da kod mene jedino pali to da se ne jede. To je vrlo nepopularan način mršavljenja, ali nažalost tako je - izjavila je Kolar u razgovoru za Story.

Njezina borba s kilogramima traje desetljećima, a kako sama kaže, isprobala je gotovo sve. Kroz godine je bila poznata po takozvanom "jo-jo" efektu, gubeći i vraćajući kilograme, no čini se da je napokon pronašla ono što, barem za nju, donosi rezultate, koliko god bilo rigorozno. - Od svojih 55 godina, jedno barem 40 sam provela isprobavajući razno razne dijete. Zaključila sam da kod mene funkcionira jedino to da drastično smanjim unos hrane kako bi dobila bilo kakve rezultate - objasnila je voditeljica.

Unatoč tome što je pronašla svoju formulu, Barbara naglašava kako nije otkrila čarobni štapić niti savršeni balans koji bi mogla preporučiti drugima. Svjesna je da je njezin pristup ekstreman i da nije primjenjiv na svakoga, čime je pokazala veliku dozu odgovornosti. - Nisam pronašla neki balans, a kad bi ga našla, onda bi to vjerojatno skupo prodala. Osim toga, duboko vjerujem u to da za svakoga vrijedi neko drugo pravilo. Ono što vrijedi za mene, možda ne bi vrijedilo za vas ili za nekog drugog - poručila je.

Poznata po britkom jeziku i šarmu, Barbara se s partnerom Duškom Ćurlićem priprema za vođenje Dore 2026, a na pozornici će im se pridružiti i Iva Šulentić te Ivan Vukušić. Dok se priprema za još jedan veliki televizijski projekt, njezina priča o mršavljenju ostaje podsjetnik na to da put do željene figure često nije lak i da iza besprijekornog izgleda na ekranu stoje veliko odricanje i disciplina.