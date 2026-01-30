Naš pjevač napustio je suprugu i djecu zbog kolegice iz benda, a nakon što ih je ponizio, uživa i nastupa s djevojkom

Sinoć je, 29. siječnja u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju održana modna revija hrvatskih olimpijaca, a koji su predstavili kolekciju koju će nositi na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama. Naime, puno uspješnih i cijenjenih Hrvata stiglo je na reviju, uključujući i Zlatka Matešu te njegovu suprugu Blanku, ali ondje su kamere zabilježile i supruga naše bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Jakova Kitarovića. No ono što nam je svakako bilo zanimljivo vidjeti jest dvojac koji je zabavljao prisutne. Naime, nakon što je održana revija, na pisti su se pojavili Marko Pecotić Peco te njegova voljena Silvia Dvornik. Ovaj glazbeni, ali i emotivni par sudjelovao je u glazbenom dijelu večeri te su se, sudeći prema fotografijama, odlično zabavili.

Prisjetimo se, splitski je pjevač krajem 2022. godine bio u najvećem fokusu javnosti u cijeloj svojoj karijeri zbog priznanja da se razvodi od supruge Irene nakon čak 16 godina braka. Tada je priznao da je razlog tome njegova nova ljubav. U medijima se odmah počelo šuškati da je riječ o njegovoj bliskoj suradnici s kojom već godinama odrađuje nastupe, a tu vijest Pecotić je i sam potvrdio. – Da, Silvia Dvornik i ja smo zajedno – priznao je Pecotić tada. Njegova nova djevojka Silvia Dvornik osim što se bavi glazbom, tada je radila i kao savjetnica u jednom splitskom trgovačkom centru, a njezina sestra poznata je splitska fotografkinja Sonja Dvornik. Tada je Peco, kako ga od milja zovu, rekao i da treba kratki odmor od medija zato što je takva objava o razvodu unijela "pomutnju" te je kazao da "trebaju odmak od javnosti".

– Razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak. Vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... To moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira na to što je i s druge strane to riješeno – iskren je bio Peco. Kao što smo već naveli, Peco je bio u braku čak 16 godina s Irenom Pecotić, a zajedno imaju i dva sina, Ivana i Andru, dok je Silvia također imala partnera. Nakon što je vijest o razvodu izašla u javnost, oboje su privremeno deaktivirali Instagram profile. Godine 2019. Silvia se pridružila Pecinu bendu, a među njima je zaiskrilo. – Marko je puno smršavio, ma okrenuo đir za 180 stupnjeva. Totalno se promijenio... Budući da sada izgleda kao Ken, šalimo se da smo splitski Barbie i Ken. Ja bjonda, on crn i mršav – kazala je ponosna na svog Marka u svibnju 2020. godine. Nedavno je Silvia Dvornik progovorila o vezi s Pecotićem, a osvrnula se i na to kako provode dane. – Trenutačno uživamo u babljem ljetu i svaki smo dan na kupanju na našoj plaži Jadran. Na moru smo najsretniji jer smo okruženi ljudima koje volimo, to je naš mali raj. Ujutro se dižemo, odradimo svatko svoj trening, i onda biciklima idemo na more. Marko obožava kuhati pa navečer pripremimo ručak koji nosimo sa sobom sutradan na plažu. Kad ne sviramo i nismo na putu, živimo kao umirovljenici, samo nam nedostaju unuci da upotpune tu sliku. Sport i obitelj dio su naših života – ispričala je za Net.hr Silvia te dodala:

– Medijski pritisak se nosi sa mnom. Rođena sam u splitskom Getu, a cijeli život živim u Varošu pa sam od malena naučila nositi se sa satiričnim humorom i šalama na svoj račun. Split i život na ulici, koji smo kao djeca provodili, surova su sredina za odrastanje, koja te nauči da razviješ oklop prema takvim stvarima. Smiješno mi je da osoba poput mene, koja ni po čemu nije javna, odjednom nakratko to postane jer smo samo upali u sezonu kiselih krastavaca. No, kako svemu dođe kraj, tako je došao i našoj medijskoj hajki. Karoca gre, rekao bi Oliver – poručila je. Također, otkrila je i možemo li očekivati njihovo vjenčanje u budućnosti. – S obzirom na to da oboje imamo brak iza sebe, vjenčanje nam trenutačno nije opcija. Ne razmišljamo o tome. Sreli smo se kao odrasli, zreli ljudi s vlastitim životnim iskustvima, i smatram da smo odličan spoj muške i ženske energije. Prije svega smo tim, prijatelji i partneri, tako da želimo zadržati status dečka i djevojke do kraja života, jer kako pjesma kaže: "Samo ljubav ostaje!" – zaključila je.

Podsjetimo, Marko Pecotić rekao je da je supruzi priznao da ima novu djevojku, nakon čega su se odlučili na razvod. – Pokrenut ćemo postupak razvoda, došli smo u neke godine gdje ja više ne mogu, ja sam to sve inicirao. Unutarnja borba me natjerala i vidio sam da ne postoji drugi način nego da prestanem sebi lagati i kažem kako zapravo stvari stoje i onda što budućnost da... – iskreno je rekao pjevač 2022. godine te dodao:

– S vjerom u Boga i istinu mislim da bi to moglo dobro ispasti. Za sada su svi to dobro prihvatili, a vrijeme će pokazati jesam li bio u pravu. Naravno da sam spreman snositi bilo kakve posljedice ako sam nekoga oštetio ili uvrijedio, ali čvrsto stojim iza svoje odluke i drago mi je da je supruga Irena to primila skroz normalno i da to ide onako kako bi trebao izgledati savršeni razvod. Osim toga, mediji su tada pisali i da je Silvia bila u jako dobrim odnosima i s Pecinom tadašnjom suprugom Irenom te da su se svi zajedno družili. A da u tome ima istine, pokazale su i fotografije na društvenim mrežama. One dvije su 2020. zajedno navijale i pozirale držeći veliki transparent s naslovom: "Run, Peco, run." Također, Silvia je komentirala Irenine fotografije, a čak je lajkala i romantičnu fotografiju koju je Irena posvetila svom tadašnjem suprugu.