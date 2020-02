Raste strah od zaraze: Hoće li koronavirus usporiti Pelješki most?

Na gradilištu Pelješkog mosta trenutačno je 500-tinjak kineskih radnika i ne planira se dolazak novih iz Kine, potvrdili su nam to u hrvatskom predstavništvu tvrtke China Road and Bridge Corporation (CRBC), glavnom izvođaču radova na mostu koji će spojiti Hrvatsku. Krajem siječnja je u Kinu na godišnji odmor i proslavu Kineske nove godine otišlo 12 radnika, odnosno srednjih menadžera, a u CRBC-u su nam kazali da je njihov povratak na gradilište Pelješkog mosta do daljnjeg odgođen.

A razlog tome su mjere opreza zbog koronavirusa.

Anketa za posade brodova

U CRBC-u kažu da poduzimaju sve potrebne mjere zaštite te da se radovi na mostu izvode prema planu. Dr. Miljenko Ljubić, voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, potvrdio nam je da ih je CRBC obavijestio da je povratak 12 kineskih radnika odgođen do daljnjeg. No na gradilište sredinom ovog mjeseca stižu brodovi s prvim segmentima čelične rasponske konstrukcije mosta, koji se proizvode u dva pogona u Kini.

Dr. Ljubić kaže da imaju najavu da će ti brodovi stići u Hrvatsku oko 20. veljače i da je na njima 15-ak ljudi. Ruta putovanja tih brodova ide preko Singapura i Sueskog kanala do Luke Ploče, a prema Hrvatskoj su krenuli još 25. siječnja iz pogona koji su udaljeni nekoliko stotina kilometara od Wuhana, odakle je krenula zaraza koronavirusom. Dr. Ljubić kaže da će ljudi na tim brodovima biti pod sanitarnim nadzorom u svakoj luci u koju pristaju na svom putovanju.

U CRBC-u su nam pak kazali da na brodovima nema radnika koji bi ostali na gradilištu, a to znači da se radi samo o članovima posada. A kad ti brodovi dođu u luku Ploče, zdravstveno stanje ljudi na njima će provjeriti djelatnici Službe za epidemiologiju i granične sanitarne inspekcije. Dr. Ljubić objašnjava da će se ti ljudi anketirati i pitati jesu li u zadnjih 14 dana imali neke od simptoma zaraze koronavirusom.

Ako takvih bude, bit će izolirani. No, valja napomenuti, brodovi će iz Kine putovati za Hrvatsku najmanje 25 dana, a inkubacija koronavirusom traje 14 dana. Dr. Ljubić kazao nam je da je služba koju on vodi u stalnom kontaktu s CRBC-om.

Mjere zaštite na gradilištu

U pogonima u Kini proizvodnju nosive čelične konstrukcije nadziru hrvatski inženjeri iz tvrtki IGH i Investinženjering. Direktor Investinženjeringa Damir Stipanov kazao nam je da su se svi inženjeri vratili u Hrvatsku i da njihov povratak u Kinu ovisi o razvoju situacije s koronavirusom.

U Hrvatskim cestama, koje su investitor radova na gradilištu Pelješkog mosta, kažu da su uključeni u sve aktivnosti koje su prethodno poduzete u suradnji između izvođača radova i županijskog zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Kažu da su CRBC i Zavod unaprijed poduzeli sve potrebne mjere da spriječe mogućnost potencijalne ugroze gradilišta.

– Poduzete su apsolutno sve mjere opreza te nema potrebe za bojazni. Zaštita na gradilištu je uspostavljena, mjere su poduzete i provode se sukladno jasnim naputcima – poručuju iz HC-a

