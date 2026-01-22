Naši Portali
ZNAČAJNO POBOLJŠANA KVALITETA

Raste broj karcinoma štitnjače - U Zadru dnevno dosad 20 pregleda. Novi aparat omogućit će punkciju i analizu i najmanjih čvorova

Opća bolnica Zadar
Autor
Frane Šarić
22.01.2026.
u 10:36

„Za kupnju novog ultrazvučnog aparata Opća bolnica Zadar izdvojila je 78.712,50 eura vlastitih sredstava" izvjestila je zadarska opća bolnica

Novi ultrazvučni aparat GE HealthCare Logiq Totus instaliran je na Odjel za onkologiju i nuklearnu medicinu Opće bolnice Zadar.  Sustav pruža visokokvalitetnu sliku, dijagnostičku podršku pokretanu umjetnom inteligencijom te optimiziranu učinkovitost. Uređaj ima tri sonde različitih veličina i frekvencija koje značajno poboljšavaju kvalitetu ultrazvučnog pregleda. „Novi aparat koristimo najčešće u dijagnostici bolesti štitnjače (dobroćudni čvorovi u štitnjači, difuzne promjene u sklopu Mb Hashimoto, tumori štitnjače) te paratireoidnih žlijezda (adenomi ili hiperplazije), kod povećanih ili patološki promijenjenih limfnih čvorova na vratu te za ciljanu citološku punkciju pod kontrolom ultrazvuka.

Najznačajniji napredak predstavlja mala linearna sonda u obliku hokejske palice (hockey stick). Ona nam omogućuje vrlo preciznu citološku punkciju i analizu i onih najmanjih čvorova u štitnjači i drugim strukturama vrata. Uređaj koristimo i u preoperativnoj dijagnostici sentinel limfnih čvorova kod karcinoma dojke, za peritumoralno injiciranje radiofarmaka prije operativnog zahvata“, kazala je Ivana Zrilić, dr.med. U ambulanti Nuklearne medicine prosječno se dnevno obavlja do 20 ultrazvučnih pregleda. Instalacijom novog uređaja taj će broj značajnije porasti.

„Nažalost, potrebe su sve veće. U našoj županiji, na razini godine, raste broj karcinoma štitnjače, ali i ostalih bolesti ove žlijezde. Svi pacijenti s dijagnozom karcinoma štitnjače, koji gravitiraju Općoj bolnici Zadar, ovdje se, na našem odjelu, doživotno prate i liječe. Stoga će nabavka ovog suvremenog aparata značajno poboljšati kvalitetu samog pregleda i zdravstvene skrbi, ali će i doprinijeti smanjenju liste čekanja“, zaključila dr.Zrilić. „Za kupnju novog ultrazvučnog aparata Opća bolnica Zadar izdvojila je 78.712,50 eura vlastitih sredstava" izvjestila je zadarska opća bolnica. 
