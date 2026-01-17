Neki Zadrani krv darivali i gotovo stoti put: Odjel za transfuziju može biti miran

Velika akcija darivanja krvi, održana na blagdan svete Stošije, nebeske zaštitnice Zadra, u potpunosti je nadmašila sva očekivanja - ističu iz zadarske bolnice. Naime, od ranog jutra darivatelji su "okupirali" Polikliniku Opće bolnice Zadar, a bilo je i onih koji krv daruju već desetljećima, a posebno raduje veliki odaziv zadarske dice, učenika završnih razreda srednjih škola koji su zakoračili u svijet darivatelja. Prikupljene su čak 103 doze krvi, pa je Odjel za transfuziju Opće bolnice Zadar trenutno – miran.

– Do danas sam krv dao 95 puta, ali ovako dobru organizaciju još nisam vidio – riječi su koje nam je uputio jedan veteran među darivateljima. Mi, pak, kažemo kako je akcija uspjela zahvaljujući baš ovakvim ljudima, ljudima velikog srca kojima Zadar obiluje. Stoga, veliko hvala svima koji su dali krv i onima koji su htjeli, ali su ipak, zbog zdravstvenih razloga, nažalost taj humani čin morali odgoditi. Namjera je bitna!

Akciju koja će, nadamo se, postati tradicionalna, zajedničkim su snagama organizirali Opća bolnica Zadar i Gradsko društvo Crvenog križa Zadar uz podršku Zadarske županije i Grada Zadra. Hotelijersko – turistička i ugostiteljska škola Zadar također je dala svoj obol kroz pripremu domjenka za darivatelje - istakli su iz Opće bolnice Zadar.