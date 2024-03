Radić: Čelnici Mosta bi kao katolici trebali oprostiti izgovorene teške riječi

– HDZ će na izborima dobiti dosta glasova, to je evidentno, no tek će se vidjeti tko će na kraju imati većinu – izjavio je zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić tijekom današnjeg gostovanja u HTV-ovoj emisiji "Nedjeljom u dva". Radić se osvrnuo i na koaliciju s Mostom. Naglasio je kako čelnici te stranke stalno nešto zamjeraju Domovinskom pokretu. Ali, ako su katolička stranka, kako govore, onda bi trebali oprostiti teške riječi, koje su bile izgovorene. Radić je poručio kako Hrvatska treba biti iznad svega. Dodao je da bi Domovinski pokret zajedno u koaliciji s Mostom osvojio sigurno više od 35 mandata.

Kazao je također kako Domovinski pokret podržava rast plaća i mirovina, jer ljudi u Hrvatskoj loše žive, no da nitko ne govori o inflaciji i rastu troškova. – To je taj neki Vučićevski model vladanja – rekao je Radić. Voditelj Aleksandar Stanković je rekao kako u HDZ-u vjeruju da Radić i Penava uživaju kada ih hvali Titov gardist i zaštitnik Udbinih zločina, misleći pritom na predsjednika Zorana Milanovića, na što je Radić prasnuo u glasan smijeh.

– Našla se svraka koja će se rugati. Milanović je to rekao u kontekstu korupcije i tu je u potpunosti u pravu. Možete o DP-u reći što god želite, ali mi koruptivnih afera nemamo. Gospodin Penava vlada Gradom Vukovarom već sedam godina, a taj grad je jedan od najboljih u cijeloj Hrvatskoj po demografiji, radnim mjestima, obrazovanju.. Kada ste čuli za neki koruptivni skandal u Vukovaru – rekao je Radić.

Voditelj ga je potom upitao je li moguća koalicija DP-a i HDZ-a ako prihvate dijelove programa. – U HDZ-u se događaju tektonske promjene i gospodin Plenković je više-manje već bivši, samo što mu to još nitko nije rekao. Svi ti njegovi nositelji jedinica, svi ljudi kojima se okružio, oni zovu nas. Većina njih nisu zadovoljni, i to iz više razloga. Možda Plenković želi graditi političku karijeru pa ga ne zanima što će biti u Hrvatskoj, ali većina tih ljudi ima svoju djecu i itekako ih zanimaju ta pitanja – rekao je Radić.

– Smatram da Plenković prvenstveno želi napraviti koaliciju sa strankom Možemo, a mi smo na zadnjem mjestu jer oni prati iste globalističke politike. Neki dan se Plenković rukovao sa Sorosem mlađim, a to je isti taj Soros koji je pokrovitelj Možemo. Oni su najveći sluge kapitala i najlakše će se dogovoriti – rekao je Radić.

Gost emisije "Nedjeljom u dva" potom je komentirao izborni potencijal njegove stranke i naglasio kako će Domovinski pokret zasigurno imati koalicijske partnere. – I to dosta značajne, a koji su to, objavit ćemo kada će biti vrijeme za to – kazao je Radić.

Također, govorio je i o mogućoj koaliciji s Mislavom Kolakušićem i rekao kako Domovinski pokret dijeli dosta zajedničkih stavova s njim. Misli da je pravi europski političar i da ga ljudi volje, jer ga jako veliki broj prati na društvenim mrežama. No, potencijalnu suradnju s Tomislavom Karamarkom odbacuje, jer nekadašnji predsjednik HDZ-a nije izašao iz te stranke.

Radić je rekao da DP ima dosta žena u svojim redovima, ali misli da ih treba imati i više. – Nitko "izvana" ne treba nam govoriti da treba čuvati žene. One trebaju biti još ravnopravnije nego što su sada. No, u Istanbulskoj konvenciji najviše nam smeta rodna ideologija – zaključio je Mario Radić.

