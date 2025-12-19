Žena koja je srušila Piletićev zakon: 'Pobijedili smo, naša će djeca dobiti asistente'

– To je velika pobjeda i važna pravna poruka ne samo za ovu populaciju, nego za sve građane Republike Hrvatske imali oni invaliditet ili ne – komentar je Suzane Rešetar, predsjednice udruge Sjena koja je svojim zahtjevom za ocjenom ustavnosti srušila ključne dijelove Zakona o osobnoj asistenciji za koji su neke udruge i osobe s invaliditetom od samog početka tvrdile da je diskriminatoran. Ustavni sud donio je ovaj tjedan jednoglasnu odluku kojom je ukinuo brojne odredbe spornog zakona koji je resorni ministar Marin Piletić ocjenjivao kao "epohalan". Među najvažnijim člancima koji su ocijenjeni neustavnim svakako je onaj koji ne dopušta djeci roditelja njegovatelja pravo na osobnu asistenciju, ocjenjuje S. Rešetar.
(NE)SIGURNA INTIMNOST
Stručnjaci otkrivaju: Ovo je 12 najčešćih pogrešaka kod upotrebe kondoma, činite li ih i vi?
U BRAKU SU 31 GODINU
FOTO Ovo je supruga Gordana Jandrokovića: Upoznali su se na ljetovanju, a ona je rođena u Pekingu
Raj za investitore
Svaka čast na borbi i uspehu... sramota je da ste se toliko morali boriti protiv administracije koja vas je trebala razumjeti i poduprijeti... ovaj zeleni minstarčić je zalutao i treba reći hvala i doviđenja.. tako to funkicionira u demokratski uređenim zemljama...