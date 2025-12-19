Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
ODLUKA USTAVNOG SUDA

Žena koja je srušila Piletićev zakon: 'Pobijedili smo, naša će djeca dobiti asistente'

Autor
Nataša Vlašić Smrekar
19.12.2025.
u 21:15

Odluka Ustavnog suda znači da moje dijete neće morati provoditi po cijele dane s mamom, nego da će imati osobu koja mu može biti prijatelj, koja će mu biti podrška, s kojom će moći otići na kavu, u kino, na natjecanje...

– To je velika pobjeda i važna pravna poruka ne samo za ovu populaciju, nego za sve građane Republike Hrvatske imali oni invaliditet ili ne – komentar je Suzane Rešetar, predsjednice udruge Sjena koja je svojim zahtjevom za ocjenom ustavnosti srušila ključne dijelove Zakona o osobnoj asistenciji za koji su neke udruge i osobe s invaliditetom od samog početka tvrdile da je diskriminatoran. Ustavni sud donio je ovaj tjedan jednoglasnu odluku kojom je ukinuo brojne odredbe spornog zakona koji je resorni ministar Marin Piletić ocjenjivao kao "epohalan". Među najvažnijim člancima koji su ocijenjeni neustavnim svakako je onaj koji ne dopušta djeci roditelja njegovatelja pravo na osobnu asistenciju, ocjenjuje S. Rešetar.

Ključne riječi
Suzana Rešetar osobni asistenti djeca s invaliditetom osobe s invaliditetom Marin Piletić

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Certilian
Certilian
21:47 19.12.2025.

Svaka čast na borbi i uspehu... sramota je da ste se toliko morali boriti protiv administracije koja vas je trebala razumjeti i poduprijeti... ovaj zeleni minstarčić je zalutao i treba reći hvala i doviđenja.. tako to funkicionira u demokratski uređenim zemljama...

GL
globalsolutions
22:37 19.12.2025.

Administracija, nestručnost i podobnost su rak rana ovog društva.

NO
Nordik
22:03 19.12.2025.

Piletić je bio vrlo neugodan kada je roditeljima rekao da ne razgovara s ulicom. Ustavni sud ga je uzemljio.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!