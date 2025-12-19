Žena koja je srušila Piletićev zakon: 'Pobijedili smo, naša će djeca dobiti asistente'

– To je velika pobjeda i važna pravna poruka ne samo za ovu populaciju, nego za sve građane Republike Hrvatske imali oni invaliditet ili ne – komentar je Suzane Rešetar, predsjednice udruge Sjena koja je svojim zahtjevom za ocjenom ustavnosti srušila ključne dijelove Zakona o osobnoj asistenciji za koji su neke udruge i osobe s invaliditetom od samog početka tvrdile da je diskriminatoran. Ustavni sud donio je ovaj tjedan jednoglasnu odluku kojom je ukinuo brojne odredbe spornog zakona koji je resorni ministar Marin Piletić ocjenjivao kao "epohalan". Među najvažnijim člancima koji su ocijenjeni neustavnim svakako je onaj koji ne dopušta djeci roditelja njegovatelja pravo na osobnu asistenciju, ocjenjuje S. Rešetar.