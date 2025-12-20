Rubio: Odnosi SAD-a i Europe u opasnosti izgube li se zajedničke vrijednosti

Američki državni tajnik Marco Rubio u petak je upozorio da bi Europa mogla izgubiti vrijednosti koje dijeli sa Sjedinjenim Državama, odgovarajući na pitanje o novoj američkoj strategiji nacionalne sigurnosti u sklopu koje američka vlada, među ostalim, žali zbog navodnog gubitka demokracije i slobode govora u Europi.

Odnos s Europom temelji se na "činjenici da dijelimo zajedničku kulturu, civilizaciju, zajedničko iskustvo, vrijednosti i načela o stvarima poput ljudskih prava, slobode, neovisnosti i demokracije", rekao je Rubio na konferenciji za novinare.

"Ukine li se sve to, jer iz bilo kojega razloga prestaje biti prioritet, mislim da dugoročno i u širem smislu opterećuje i ugrožava naš savez. U tom slučaju imate samo čisti obrambeni sporazum. To je sve što imate", kazao je.

U svojoj novoj strategiji nacionalne sigurnosti administracija predsjednika Donalda Trumpa procijenila je političko ozračje u EU-u kao prijetnju američkim interesima, kritizirajući navodne demokratske deficite i ograničenja slobode izražavanja.