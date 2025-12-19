Bosqar Invest i EBRD ulažu 80 milijuna eura u Mlinar

Domaća investicijska grupacija Bosqar Invest najavila je strateško ulaganje u pekarsku industriju Mlinar u ukupnom iznosu do 80 milijuna eura. Investiciju predvodi Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) s iznosom od do 50 milijuna eura, uz sudjelovanje Bosqar Investa i MidEurope. Prema riječima Vanje Vlaka, člana Uprave Bosqara, holding kompanije Bosqar Invest grupe i financijskog direktora grupacije, najavljena investicija ključan je korak u dugoročnoj razvojnoj strategiji Mlinara te dodatno potvrđuje snagu njihova operativnog modela. – Čelna uloga EBRD-a u ovoj rundi – kao i naše dugotrajno partnerstvo – odraz je snažnog povjerenja u napredak koji smo ostvarili i vrijednost koju kontinuirano generiramo u našem portfelju – izjavio je Vlak.

– Strateški ulazak EBRD-a u Mlinar validacija je kvalitete našeg poslovnog modela, financijskih performansi i dugoročnog potencijala. Riječ je o velikom priznanju svemu što smo napravili, ali i našoj strateškoj viziji – rekao je pak Mladen Veber, predsjednik Uprave Mlinara, dok iz EBRD-a poručuju kako je pod strateškim vodstvom Bosqar Investa Mlinar u izvrsnoj poziciji za ubrzanje rasta i stvaranje dugoročne vrijednosti. – Naše ulaganje također će podržati inicijative Mlinara usmjerene na energetsku učinkovitost te pridonijeti unapređenju viših standarda uključenosti zaposlenika – izjavila je Natalia Zhukova, EBRD-jeva direktorica i voditeljica sektora za prehrambenu industriju i agrobiznis.

Ulaganje će, priopćeno je jučer, dodatno ojačati tržišnu poziciju Mlinara, učvrstiti Future Food poslovnu vertikalu Bosqar Investa, a ujedno je i snažna potvrda kontinuiranog stvaranja vrijednosti u portfeljnim kompanijama grupe. Sklopljeni su ugovori kojim se reguliraju uvjeti i način realizacije strateškog ulaganja, koje je uvjetovano ishođenjem odobrenja nadležnih regulatora, a odvijat će se u dvije faze. Prva uključuje inicijalno ulaganje EBRD-a u iznosu od 35 milijuna eura za stjecanje oko 17% vlasničkog udjela u Mlinaru, čime se osigurava kapital za ubrzano širenje, daljnji razvoj proizvoda i ulazak na nova tržišta.

Druga faza podrazumijeva dodatnih 45 milijuna eura tijekom razdoblja od 12 do 24 mjeseci, pri čemu EBRD može odlučiti uložiti do 15 milijuna eura, a Bosqar Invest i investitor MidEuropa od preostalih 30 milijuna eura. U srpnju je objavljeno kako je Bosqar Invest službeno završio akviziciju većinskog udjela u Mlinar grupi u ukupnoj vrijednosti od 100 milijuna eura za neizravni udio od 67%.

Prema financijskom izvješću od kraja listopada, Bosqar Invest je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarilo prilagođenu neto dobit od 17,05 milijuna eura, što je za 5,76 milijuna ili 51% više nego u istom razdoblju godinu dana prije. Ukupni prihodi u prva tri kvartala iznosili su 449 milijuna eura, što je rast od 75%, dok je EBITDA dosegnula 48 milijuna eura, uz rast za 77%.

Mlinar je, prema podacima Fine, lani među 944 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, imao najveće ukupne prihode – 163,9 milijuna eura, 16,1% udjela u ukupnim prihodima promatrane djelatnosti. Kompanija je ostvarila i najveću dobit razdoblja u iznosu od devet milijuna eura te zapošljavala i najveći broj radnika, njih 2030, s prosječnom mjesečnom neto plaćom od 1059 eura.