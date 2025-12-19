Četiri zdravstvene profesije regulirat će se zakonskim izmjenama

Postignut je dogovor između Hrvatske komore zdravstvenih radnika i Ministarstva zdravstva o izmjenama Zakona o djelatnostima u zdravstvu, kojima će se regulirati djelovanje četiri važne zdravstvene profesije: djelatnosti sanitarnog inženjerstva, medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-radiološke tehnologije i radne terapije. Izmijenjeni Zakon stvara čvrst pravni okvir koji omogućuje osnivanje zasebnih strukovnih komora za svaku od navedenih profesija, objavila je predsjednica HKZR-a Mirjana Kučina, bacc.therap.occup.

"Posebno važna novina jest da će Zakonom po prvi put uz magistre/diplomirane sanitarne inženjere biti jasno definirani i magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistri zdravstveno-radiološke tehnologije te magistri radne terapije. Time se osigurava priznavanje visoke razine obrazovanja, stručnih kompetencija i odgovornosti ovih zdravstvenih djelatnika, što predstavlja značajan iskorak u profesionalnom razvoju, napredovanju u karijeri i daljnjoj modernizaciji zdravstvenog sustava", kazala je.

Zasebne komore omogućit će snažniju stručnu regulaciju, kvalitetniji nadzor nad profesionalnim standardima, kontinuirani profesionalni razvoj te aktivnije i učinkovitije sudjelovanje u kreiranju zdravstvenih politika.