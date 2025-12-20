SAD izveo snažan napad na Siriju: 'Ovo je osveta'

Sjedinjene Američke Države izvele su u petak opsežnu vojnu operaciju u Siriji, tijekom koje je pogođeno više ciljeva za koje američka vojska tvrdi da su povezani s Islamskom državom, objavio je CNN. Napad predstavlja odgovor na nedavni incident u kojem su u Siriji poginula dvojica američkih vojnika. Prema navodima dvojice američkih dužnosnika, operacija je provedena kao izravna odmazda za taj napad.

Američki ministar obrane Pete Hegseth potvrdio je vojnu akciju te izjavio da je operacija, nazvana „Hawkeye“, imala za cilj uništavanje boraca Islamske države, njihove infrastrukture i skladišta oružja. U napadima su sudjelovali borbeni zrakoplovi, jurišni helikopteri i topništvo, a ciljevi su se nalazili u središnjem dijelu Sirije. Američki izvori za CBS navode da su u operaciji korišteni i zrakoplovi stacionirani u Jordanu, dok BBC potvrđuje međunarodnu koordinaciju napada.

U.S. Forces Unleash Massive Strike Against ISIS in Syria



TAMPA, Fla. – U.S. forces have commenced a large-scale strike against ISIS infrastructure and weapons sites in Syria. This massive strike follows the attack on U.S. and partner forces in Syria on Dec. 13.



Kasnije u petak Hegseth se oglasio na društvenoj mreži X, poručivši kako se ne radi o početku novog rata, već o činu osvete. Naglasio je da Sjedinjene Američke Države, pod vodstvom predsjednika Donalda Trumpa, neće oklijevati u zaštiti svojih građana i vojnika. U objavi je upozorio da će svatko tko napadne Amerikance, bez obzira na mjesto, biti pronađen i eliminiran.

Operacija je uslijedila nakon što je predsjednik Trump ranije obećao snažan odgovor na napade izvedene prošlog vikenda u Siriji, za koje se sumnja da ih je izveo pripadnik Islamske države. Jedan američki dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, opisao je akciju kao vojni odgovor velikih razmjera.

Podsjetimo, prošle subote u Siriji su u napadu na konvoj američkih i sirijskih snaga ubijena dvojica američkih vojnika i civilni prevoditelj. Američka vojska tada je priopćila da je napad izveo pripadnik Islamske države, koji je potom ubijen. Incident se dogodio samo mjesec dana nakon što je Sirija objavila sklapanje sporazuma o političkoj suradnji s koalicijom predvođenom SAD-om u borbi protiv Islamske države, u razdoblju koje se poklopilo s posjetom sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šare Bijeloj kući. Prema ranijim navodima Reutersa, napadač je bio pripadnik sirijskih sigurnosnih snaga.