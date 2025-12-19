UŽIVO Putin: Ukrajina odbija okončati ovaj sukob mirnim putem, oni su počeli rat

Predsjednik Rusije Vladimir Putin u Moskvi održava svoju godišnju konferenciju za medije. Ovaj događaj, poznat kao 'Izravna linija', predstavlja kombiniranu sesiju pitanja i odgovora uživo te konferenciju za novinare. Odgovorit će na desetke pitanja o svemu, od rasta cijena i vlastite budućnosti do nuklearnog oružja i onoga što Kremlj naziva svojom "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini.

Putin je već na početku konferencije optužio Ukrajinu da "odbija okončati ovaj sukob mirnim putem". Ruski predsjednik čak tvrdi da je vlada u Kijevu "započela rat na istoku Ukrajine" 2022. godine, rekavši da je Ukrajina trebala ostaviti "narod na miru da odabere način života u tom dijelu Ukrajine". "Nisu im tada htjeli dopustiti da to učine", dodaje.

Konferencija je počela nešto poslije 10 sati po našem vremenu u Gostinom dvoru, smještenom nedaleko od moskovskog Crvenog trga. Konferencija se održava gotovo svake godine od 2001., uz iznimku 2004., 2012. i 2022. godine, pri čemu je posljednja spomenuta godina označila početak sukoba između Rusije i Ukrajine.

Tijekom konferencije, Putin će odgovarati na upite građana iz različitih dijelova zemlje, kao i na pitanja domaćih i stranih novinara. - Naravno, bit će prisutni i predstavnici prijateljskih zemalja, kao i oni koji nastavljaju raditi ovdje iz neprijateljskih zemalja... Imat će priliku postavljati pitanja baš kao i svi ostali - izjavio je u utorak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Očekuje se da će se na događaju raspravljati o nizu pitanja iz domaće i vanjske politike, uključujući aktualne pregovore o mirovnom sporazumu za Ukrajinu, uz posredovanje SAD-a.