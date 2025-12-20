Poljski predsjednik oštro prema Zelenskom: Optužio Ukrajinu da ne cijeni ratnu pomoć

Poljski nacionalistički predsjednik Karol Nawrocki rekao je u petak ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom da Ukrajinci ne cijene poljsku pomoć u ratu protiv Rusije. Optužba, iznesena na zajedničkoj konferenciji za novinare u Varšavi, podsjeća na dramatični sukob između Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bijeloj kući u veljači, kada je američki potpredsjednik J. D. Vance optužio ukrajinskog čelnika za nepoštovanje i nezahvalnost za američku pomoć.

Poljska je primila više od milijun ukrajinskih izbjeglica od početka ruske invazije 2022. i spada među glavne ukrajinske opskrbljivače oružjem. Također je glavna ruta za slanje zapadne vojne i humanitarne pomoći ratom zaraćenoj zemlji. "Poljaci osjećaju ... da naš napor, višestruka pomoć Ukrajini od početka invazije punog spektra nije dovoljno cijenjena ili shvaćena", rekao je poljski predsjednik. Dodao je da je to prenio Zelenskom u "odlučnom i iskrenom, ali i srdačnom razgovoru".

Zelenski je naglasio da je "Ukrajina uvijek bila zahvalna Poljskoj i da će to i ostati". Rekao je da Ukrajina "brani Europu" od Rusije uz jako visoku ljudsku cijenu. "Rusija želi neslogu, želi uništiti snažan savez... savez dviju nacija, kroz mnoge generacije. Nećemo im to dopustiti."

Nawrocki je prije zatražio bolju suradnju u pogledu pokolja gotovo 100.000 Poljaka u Volinju, regiji na sjeverozapadu Ukrajine, koji su počinili ukrajinski nacionalisti od 1943. do 1945. Nawrocki tvrdi da je to bio genocid i optužuje Kijev da ne želi priznati odgovornost. Varšava također optužuje Kijev da odugovlači s ekshumacijom žrtava. Zelenski je u četvrtak izrazio dobru volju u pogledu tih pitanja.

"Poljska strana želi ubrzati taj proces, a ukrajinska strana spremna je učiniti korak prema tome. To nisu samo riječi već konkretne mjere", rekao je. Zelenski je u objavi na platformi X nakon sastanka pozdravio "novi početak" u odnosima s Poljskom. "Loše vijesti za Putina", dodao je.