Ostavka Ante Markovića, kraj SAO Krajine i otkriće radija: Na današnji dan obilježeni prekretnicama

Prije 34 godine, 1991., Ante Marković, posljednji premijer SFRJ, podnio je ostavku. Njegov odlazak bio je simbolički kraj pokušaja očuvanja Jugoslavije mirnim putem i označio je početak novog, neizvjesnog razdoblja za narode bivše države. Markovićeva ostavka ostala je upamćena kao trenutak kada su nade za demokratsku i gospodarski snažnu Jugoslaviju konačno potonule.



Na isti datum, ali četiri godine kasnije, 1995., Hrvatska je službeno ukinula tzv. SAO Krajinu, čime je okončana jedna od najtežih epizoda Domovinskog rata. Pariški sporazum i početak mirne reintegracije istočne Slavonije i hrvatskog Podunavlja otvorili su put prema konačnom miru i obnovi. Ovi događaji snažno su utjecali na hrvatsku državnost i teritorijalni integritet.



Pogled u dalju prošlost otkriva i važan jubilej za grad Rijeku – prvi povijesni spomen grada datira iz 1281. godine, kada se u mletačkim zapisima navodi pod nazivom Flumen sancti Viti. Rijeka je i tada bila značajno naselje, a danas se ponosno prisjeća svojih korijena.



Na svjetskoj razini, 20. prosinca 1902. godine, Pierre i Marie Curie objavili su otkriće radija, jednog od najrjeđih i najvažnijih kemijskih elemenata. Njihovo otkriće revolucioniralo je znanost i otvorilo novo poglavlje u medicini i tehnologiji.



Ovaj dan ostaje zapisan u povijesti kao dan prekretnica, velikih otkrića i važnih odluka. Povijest nas uči da su i najteži trenuci često uvod u novo doba, a sjećanje na njih daje nam snagu i mudrost za budućnost.