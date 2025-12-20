Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
Događaji koji su obilježili današnji dan

Ostavka Ante Markovića, kraj SAO Krajine i otkriće radija: Na današnji dan obilježeni prekretnicama

Na današnji dan 2011. preminuo je Ante Markovi?, posljednji predsjednik Saveznog izvršnog vije?a SFR Jugoslavije
Foto: Zoran Grizelj/Vecernji list
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
20.12.2025.
u 06:54

Na današnji dan obilježavamo ključne trenutke hrvatske i svjetske povijesti – od ostavke Ante Markovića i ukidanja SAO Krajine do otkrića radija.

Prije 34 godine, 1991., Ante Marković, posljednji premijer SFRJ, podnio je ostavku. Njegov odlazak bio je simbolički kraj pokušaja očuvanja Jugoslavije mirnim putem i označio je početak novog, neizvjesnog razdoblja za narode bivše države. Markovićeva ostavka ostala je upamćena kao trenutak kada su nade za demokratsku i gospodarski snažnu Jugoslaviju konačno potonule.

Na isti datum, ali četiri godine kasnije, 1995., Hrvatska je službeno ukinula tzv. SAO Krajinu, čime je okončana jedna od najtežih epizoda Domovinskog rata. Pariški sporazum i početak mirne reintegracije istočne Slavonije i hrvatskog Podunavlja otvorili su put prema konačnom miru i obnovi. Ovi događaji snažno su utjecali na hrvatsku državnost i teritorijalni integritet.

Pogled u dalju prošlost otkriva i važan jubilej za grad Rijeku – prvi povijesni spomen grada datira iz 1281. godine, kada se u mletačkim zapisima navodi pod nazivom Flumen sancti Viti. Rijeka je i tada bila značajno naselje, a danas se ponosno prisjeća svojih korijena.

Na svjetskoj razini, 20. prosinca 1902. godine, Pierre i Marie Curie objavili su otkriće radija, jednog od najrjeđih i najvažnijih kemijskih elemenata. Njihovo otkriće revolucioniralo je znanost i otvorilo novo poglavlje u medicini i tehnologiji.

Ovaj dan ostaje zapisan u povijesti kao dan prekretnica, velikih otkrića i važnih odluka. Povijest nas uči da su i najteži trenuci često uvod u novo doba, a sjećanje na njih daje nam snagu i mudrost za budućnost.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!