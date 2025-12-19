Osumnjičeni za požar Vjesnika izlaze iz Remetinca, ići će u kućni pritvor

Mladići koje se sumnjiči za požar Vjesnika izlaze iz istražnog zatvora u Remetincu. Potvrdio nam je to Luka Kipa, odvjetnik prvookrivljenog mladića. Pojasnio je da još nekoliko dana, najviše 15, mladići ostaju u Remetincu, dok se ne utvrdi ima li u njihovim stanovima uvjeta za kućni pritvor. Konkretno, mora biti interneta, što je za očekivati da ga ima, pa će ovaj dvojac vjerojatno i ranije ćelije zamijeniti svojim sobama. Koncept kućnog pritvora također nije učestao u Hrvatskoj. Provodi se stavljanjem uređaja na nogu osumnjičenika, nanogvice, pomoću kojeg se kontrolira nalazi li se on tamo gdje je sudac odredio da treba biti.

Svakih mjesec dana sudac će ponovno donositi odluku o nastavku kućnog pritvora ili o njegovu ukidanju. Podsjetimo, mladići su pod istragom zbog sumnje da su izazvali požar u neboderu Vjesnika, što je incident koji je izazvao veliku materijalnu štetu, prometno blokirao dio Zagreba i uznemirio javnost. Istraga se i dalje nastavlja, kako bi se utvrdile sve okolnosti nastanka požara čiji će rezultat biti rušenje Vjesnikova nebodera.