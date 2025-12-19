Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
MLADIĆI POD ISTRAGOM

Osumnjičeni za požar Vjesnika izlaze iz Remetinca, ići će u kućni pritvor

Zagreb: Prvi radni dan promet Slavonskom pod pojačanim nadzorom policije i prometnih redara
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
Autor
Sandra Mikulčić
19.12.2025.
u 17:24

Svakih mjesec dana sudac će ponovno donositi odluku o nastavku kućnog pritvora ili o njegovu ukidanju

Mladići koje se sumnjiči za požar Vjesnika izlaze iz istražnog zatvora u Remetincu. Potvrdio nam je to Luka Kipa, odvjetnik prvookrivljenog mladića. Pojasnio je da još nekoliko dana, najviše 15, mladići ostaju u Remetincu, dok se ne utvrdi ima li u njihovim stanovima uvjeta za kućni pritvor. Konkretno, mora biti interneta, što je za očekivati da ga ima, pa će ovaj dvojac vjerojatno i ranije ćelije zamijeniti svojim sobama. Koncept kućnog pritvora također nije učestao u Hrvatskoj. Provodi se stavljanjem uređaja na nogu osumnjičenika, nanogvice, pomoću kojeg se kontrolira nalazi li se on tamo gdje je sudac odredio da treba biti.

Svakih mjesec dana sudac će ponovno donositi odluku o nastavku kućnog pritvora ili o njegovu ukidanju. Podsjetimo, mladići su pod istragom zbog sumnje da su izazvali požar u neboderu Vjesnika, što je incident koji je izazvao veliku materijalnu štetu, prometno blokirao dio Zagreba i uznemirio javnost. Istraga se i dalje nastavlja, kako bi se utvrdile sve okolnosti nastanka požara čiji će rezultat biti rušenje Vjesnikova nebodera.
Bačić otkrio na koji način će srušiti Vjesnikov neboder: 'Ovo bi moglo ići dosta brže'
Ključne riječi
kućni pritvor požar Vjesnik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!