Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
GUŽVA NA A3

Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Dogodile se dvije nesreće, nastala kilometarska kolona

Foto: HAK
1/3
VL
Autor
Večernji list
19.12.2025.
u 20:46

Nakon 15 minuta dogodila se i druga nesreća na A3 u smjeru istoka

Dvije prometne nesreće dogodile su se u petak poslijepodne na zagrebačkoj obilaznici (autocesta A3), prenosi 24sata. Jedna nesreća dogodila se u smjeru zapada kod Rugvice iza 18:20. Iz policije javljaju kako je u nesreći sudjelovao jedan automobil te kako je jedna osoba zatražila liječničku pomoć. Nakon 15 minuta dogodila se i druga nesreća na A3 u smjeru istoka i to poslije Jankomira. Iz policije su rekli kako su u nesreći sudjelovala dva automobila i da je nastala materijalna šteta. Iz Hrvatskog autokluba poručuju kako se "vozi po dva prometna traka u koloni dugoj oko 7 kilometara". Također su objavili da je kolona na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Kutina i odmorišta Kraljeva Velika u smjeru Lipovca duga oko 3 km. "Vozi se po dva prometna trake uz ograničenje brzine 40 km/h", priopćio je HAK. 
U stanu držao 700 topovskih udara, 10.000 petardi, bengalke... Splitska policija pohvalila se nevjerojatnom zapljenom

Ključne riječi
prometna nesreća zagrebačka obilaznica policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!