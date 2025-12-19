Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Dogodile se dvije nesreće, nastala kilometarska kolona

Dvije prometne nesreće dogodile su se u petak poslijepodne na zagrebačkoj obilaznici (autocesta A3), prenosi 24sata. Jedna nesreća dogodila se u smjeru zapada kod Rugvice iza 18:20. Iz policije javljaju kako je u nesreći sudjelovao jedan automobil te kako je jedna osoba zatražila liječničku pomoć. Nakon 15 minuta dogodila se i druga nesreća na A3 u smjeru istoka i to poslije Jankomira. Iz policije su rekli kako su u nesreći sudjelovala dva automobila i da je nastala materijalna šteta. Iz Hrvatskog autokluba poručuju kako se "vozi po dva prometna traka u koloni dugoj oko 7 kilometara". Također su objavili da je kolona na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Kutina i odmorišta Kraljeva Velika u smjeru Lipovca duga oko 3 km. "Vozi se po dva prometna trake uz ograničenje brzine 40 km/h", priopćio je HAK.

U stanu držao 700 topovskih udara, 10.000 petardi, bengalke... Splitska policija pohvalila se nevjerojatnom zapljenom Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.