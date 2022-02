'Vlada Zelenskog je kao Možemo, mjesecima su ga upozoravali, a on nije ništa učinio'

Hrvatski Ukrajinac Boris Graljuk, zastupnik 4. saziva Hrvatskog sabora, gostovao je u studiju Večernjeg lista gdje je komentirao rat u Ukrajini.

Rusija je spremna na razgovore oko neutralnog statusa Ukrajine, što to znači?

- Ovo su sada igre bez granica. Slon je ušao u kristalnu dvoranu i napravio je strašan nered. To je ono što se sada događa. Cijela javnost pomno prati svaki trenutak i svaku vijest. Unutar toga je i dio lažnih vijesti. Nijedan komentator koji ćeli dati konačnu misao ne može biti u pravu jer ne zna. Ruski projekt je star od Staljinizma, nakon raspada Carske Rusije. Ništa što se tiče Rusije nije se promijenilo. Mentalni sklop i promišljanje je velika, moćna i Rusija koja kontrolira svoju zemlju i okolinu. Putin je kao i Hitler, to nije floskula više. Hitler je sve stalno lagao i zavaravao, a svijet zapadne Europe, SAD i druge države ponašaju se tako kako se ponašaju. Ništa što Putin kaže ne može se i ne treba se uzeti zdravo za gotovo. On će svaki puta prevariti.

Je li bilo naznaka za napad, jesu li se Ukrajinci pripremali za napad?

- Postojala je pozicija i opozicija. Pozicija je Vlada, opoziciju vodi peti predsjednik Porošenko. Cijelo vrijeme je artikulirao otprilike tako kako su artikulirali dobri poznavatelji odnosa Hrvatske i Srbije prije Domovinskog rata. Porošenko je nažalost izgubio izbore jer je to bio projekt da se dovede netko tko će biti marionetski predsjednik, na sreću, Zelenski se ipak pod silnim pritiskom desnih proeuropskih stranaka morao staviti u kontekst ukrajinskih državnih interesa. On se tako sada i ponaša. Mjesecima su ga upozoravali da mora naoružavati što više vojno sposobnih muškaraca i da mora povisiti primanja profesionalnoj vojsci. On ni jedno ni drugo nije činio sa svojom nesposobnom vladom. Vlada je sastavljena kao od građana Zagreba koji se zovu Možemo. Dobiju na jednom valu, a takvih je valova bilo puno. dobro je dok si opozicija, a kad dođeš na vlast onda je drugačije.

Što se događa u Kijevu i na ostalim bojištima?

- Ušli su u jedan dio Kijeva i tu nema ratnih događanja. Gledao sam njihove šetnje i stajanje kod određenih spomenika. Ratna sučeljavanja se događaju duž ukrajinske granice s ruskim snagama. Uglavnom uspijevaju odbijati napade. Cjelokupna vodeća struktura se javlja svako nekoliko vremena i daje izvješća o pozicijama određenih frontalnih sukoba. Ukrajinci desničari su rekli branit će svaki grad, s prozora, terasa, odakle god možemo. Nalazimo se u fazi kad treba izdržati taj sotonski napad na bijele anđele. I koliko će oni izdržati. Jako puno vojnika gine. Ali isto tako puno Rusa je poginulo i zarobljeno je.

Koji je Putinov cilj?

- Putinov cilj je uzeti Kijev, raspustiti Vladu, odstraniti predsjednika i formirati marionetsku vlast i onda s tog prostora ići pobiti branitelje na pograničnim dijelovima.

Koja je taktika ukrajinske vojske?

- Taktika je izdržati, neće se predati.

Kako su Rusi tako brzo napredovali?

- Ukrajina je napadnuta s tri i pol zemljopisne strane s ogromnom vojnom mašinerijom. Ukrajina je naoružana, ali ne dovoljno i ne na vrijeme. Dnevno se prebacuju preko Poljske, Mađarske i Slovačke oružje. Poljska je jako zainteresirana da Ukrajina izdrži, Poljaci imaju jednako tako dramatičnu i tragičnu povijest s Rusima s lijepim pričama i djelovanjem. Najprije im pobiju svu vojnu elitu 45. godine, a onda im pobiju vodstvo poljsko kad su išli položiti vijenac.

Koja su vaša predviđanja za naredni period?

- Ja predviđanja nema, imam želje. A želje su emocionalne, ne mogu se oteti dojmu, ne mogu se lagati. Želje su da obave posao kao i Hrvati. Meni je žena iz Vukovara, ja sam njezinoj obitelji govorio da će Vukovar biti vraćen. Trebaju izdržati najmanje dva tjedna s određenim uspjesima, s određenim kapitalom. Jedino Hrvatska najbolje razumije Ukrajinu jer je ona prošla kroz taj pakao.

Cijelu emisiju pogledajte na našem YouTube kanalu.

Više o ratu u Ukrajini čitajte ovdje.