Slavite Novu vani? Vakula otkriva kakvo će vrijeme biti na Silvestrovo

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula komentirao je za Večernji list trenutačnu zimsku situaciju i najavio prognozu za završetak godine i početak 2026. Pitali smo ga i kakvi nas uvjeti očekuju na Silvestrovo i Novu godinu s obzirom da mnogi planiraju slavlja na otvorenom. Prema njegovim riječima, na Štefanje slijedi prestanak oborine, dok bura ostaje, a i snježni uvjeti će nestati. "Ako se sve dogodi tako kako je sada najvjerojatnije, slijedi prestanak oborine, bura još uvijek ostaje, ali nema više snježnih uvjeta. Možda se i razvedri tako da ćemo ugledati sunce i u nizinama što je bila rijetka pojava proteklih dana. Samim time temperatura zraka se snižava dakle ponovno dolaze zimski uvjeti - u smislu minusa". Vakula je dodao kako nas očekuje, ne ekstremna, ali dosta jaka zima, kakvu smo nekada imali: "Dakle, bit će barem kratki nalet hladnoće do potkraj godine. Nakon toga nije još sigurno kako će se zbivati u atmosferi. Ima nekih naznaka da će ta malo niža temperatura potrati početkom siječnja".

Komentirao je i očekivanja za Silvestrovo: "Prognoza po danima, u nekim ljetnim situacijama, kad je anticiklona, može biti dovoljno pouzdana za 15-20 dana u naprijed. Ali ovako kad se situacija mijenja, kad imamo ciklonu pa anticiklonu, pa ponovo možda naleti ciklona, ne bih za sada govorio za Silvestrovo. Ima još dana do tad". Što se tiče predviđanja za 2026. godinu, Vakula ističe: "Mala je vjerojatnost da će neki od sljedećih šest mjeseci biti hladniji od prosjeka. Državni hidrometeorološki zavod je objavio službenu prognozu za ovu zimu. Dakle razdoblje prosinac, siječanj, veljača ima povećanu vjerojatnost još jedne razmjerno tople zime, ali to ne znači da neće biti ovih hladnijih razdoblja. Mi bi u ovo doba godine trebali imati minuse, a imamo iznadprosječnu toplinu. Ne bi me iznenadilo kad bi ovaj prosinac u Dalmaciji bio jedan od najtoplijih u povijesti mjerenja".