Tko sve ima nuklearno oružje i je li Putin ozbiljan kad njime prijeti? 'To bi bio kraj planete'

Rusija je jučer pokrenula invaziju na Ukrajinu s kopna, iz zraka i s mora. U prvom danu borbe ubijeno je 137 ukrajinskih državljana, vojnika i civila, a noćas je glavni grad Kijev gađan raketnom paljbom.

Brojni Ukrajinci napustili su već jučer svoju zemlju, a još tisuće njih provelo je noć spavajući izvan svojih domova, pretežito u podzemnoj željeznici koja je pretvorena u sklonište. Diljem Ukrajine odjekuju eksplozije, plamti vatra i čuju se sirene za uzbunu.

Predsjednik Volodimir Zelenski moli saveznike za pomoć te napominje kako se Ukrajinci sami brane dok "najmoćnije svjetske snage gledaju izdaleka".

Prije nego je krenuo u invaziju ruski predsjednik Vladimir Putin u prijetećem govoru poručio je Zapadu da se makne od ovog sukoba.

"Ako se itko odluči umiješati u našu vojnu operaciju u Ukrajini snosit će posljedice kakve povijest ne pamti", kazao je između ostalog ruski predsjednik.

Njegova izjava naišla je na zgražanje europskih čelnika ali i zabrinute javnosti jer iz te rečenice proizlazi prijetnja upotrebom nuklearnog oružja kojeg Rusija posjeduje.

"Vidite li što se događa? Nuklearna sila pokreće brutalan napad protiv svog susjeda. Neopravdan napad, brutalan napad na susjeda. I prijeti svakome tko bi mogao pomoći Ukrajini, prijeti uporabom nuklearnog oružja. Shvaćate li koliko je teška ta situacija", rekao je u petak Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, Španjolac Josep Borrell.

Inače, nuklearnim silama nazivaju se države koje raspolažu nuklearnim oružjem. Pet od tih država se smatraju kao nuklearne sile i sve su potpisnice NPT-a, a to su: Sjedinjene Američke Države, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Kina.

Tri nuklearne država koje nisu potpisale sporazum o zabrani širenja atomskog oružja (NTP) su: Indija, Pakistan i Sjeverna Koreja. Za Izrael se vjeruje da ima oko 200 nuklearnih bojnih glava, ali nikad nisu priznali postojanje nuklearnog programa niti su potpisali sporazum u vezi širenja nuklearnog oružja.

Mi smo upitali dvojicu iskusnih analitičara treba li Putinove prijetnje shvaćati ozbiljno.

Ivica Mandić, vojni i sigurnosni analitičar s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba, kaže da je kod svakog političara ego jako izražen pa samim time moguće je očekivati niz iracionalnosti ali ne vjeruje da bi itko bio toliko lud da upotrijebi nuklearno oružje.

"Treba naglasiti da u nuklearnom ratu pobjednika nema. To nije oružje u klasičnom smislu, to je sredstvo za opće uništenje. I onoga tko napada i onoga tko je napadnut. Taj scenarij neće se dogoditi ovdje bez obzira na ego političara i hrpu iracionalnih izjava koje svakodnevno daju. Nuklearno oružje danas služi samo jednoj svrsi, a to je prijetnja i poruka drugima: "Nemojte me dirati jer mogu uništiti civilizaciju". To je jedina poruka koje nuklearne sile želje slati u svijet", kaže Mandić.

S druge strane, Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta Vern i stručnjak za vanjsku politiku kaže da je teško znati je li Putin u svom govoru uopće mislio na nuklearno oružje.

"Kad je Putin održao onaj stravični prijeteći govor nije spominjao eksplicite nuklearno oružje, ali je kazao da ako se itko umiješa da će se suočiti s posljedicama kakve svijet još nije vidio. Mislim da nije toliko nepromišljen da bi upotrijebio nuklearno oružje jer SAD i Rusija imaju nuklearnog oružja toliko da bi cijelu planetu mogli uništiti deset puta. Mislim da je Putin mislio na drugačije, sofisticirane oblike ratovanja s moćnim naoružanjem koji se razlikuje od konvencionalnog", zaključuje Cvrtila.

