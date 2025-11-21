Pucnjava kod škole u Sisku, dvije osobe uhićene

Policija je oko 13.40 sati dobila dojavu o pucnjavi u području koje se nalazi blizu Osnovne škole braće Ribar u Sisku. Izlaskom na teren pronašli su dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem te su pod nadzorom policije. Provode istraživanje kako bi utvrdili što se točno dogodilo. Nema opasnosti za građane.

Kako doznajemo, pucnjava se dogodila u dvorištu kuće u blizini škole. Riječ je, neslužbeno doznajemo, o obiteljskim razmiricama.