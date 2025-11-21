Naši Portali
USRED DANA

Pucnjava kod škole u Sisku, dvije osobe uhićene

Autor
Danijel Prerad
21.11.2025.
u 15:44

Policija provodi istraživanje. Nema opasnosti za građane

Policija je oko 13.40 sati dobila dojavu o pucnjavi u području koje se nalazi blizu Osnovne škole braće Ribar u Sisku. Izlaskom na teren pronašli su dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem te su pod nadzorom policije. Provode istraživanje kako bi utvrdili što se točno dogodilo. Nema opasnosti za građane. 

Kako doznajemo, pucnjava se dogodila u dvorištu kuće u blizini škole. Riječ je, neslužbeno doznajemo,  o obiteljskim razmiricama.
Dojava o bombi u zagrebačkoj školi: Učenici evakuirani
Avatar Irac
Irac
16:14 21.11.2025.

Ovdje u Irskoj slušam travu kako raste.

KU
Kujttim
16:11 21.11.2025.

Mene samo zanima da li su obiteljske razmirice u obitelji jedne nacionalne manjine koja počinje s "R"?

SI
Sivooki
15:56 21.11.2025.

Pa tko to rješava razmirice vatrenim oružjem...?

