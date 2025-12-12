Naši Portali
TRAGEDIJA NA SAVI

Krijumčar migranata ide u istražni zatvor: Strance prevozio čamcem, dogodila se tragedija

Autor
Lorena Posavec
12.12.2025.
u 14:08

Policija naglašava da krijumčari često pod utjecajem alkohola ili droga prevoze osobe u tehnički neispravnim automobilima s opasnim nedostacima

Policijska uprava brodsko-posavska je jučer u 5,20 sati zaprimila dojavu da se u rijeci Savi na području Slavonskog Broda prevrnuo čamac te da se više osoba nalazi u vodi i zapomaže. Na mjesto događaja su upućene policijske ophodnje te druge žurne službe. Policijski službenici su u suradnji s građanima i djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe iz rijeke Save izvukli 13 stranih državljana te 23-godišnjaka državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog za počinjenje kaznenih djela. Osobe su bile pothlađene i u teškom stanju dok jedna muška osoba na mjestu događaja nije davala znakove života. Svi su u suradnji sa djelatnicima Hitne medicinske pomoći prevezeni i zbrinuti u bolnici u Slavonskom Brodu. Dvije ženske osobe, koje su bile u teškom zdravstvenom stanju, naknadno su u bolnici na Hitnom prijemu preminule. 

Kriminalističkim istraživanjem policija je potvrdila sumnju da je 23-godišnjak s nepoznatom osobom dogovorio da će strane državljane nezakonito prevesti čamcem preko rijeke Save s teritorija BiH na teritorij Republike Hrvatske za koju uslugu bi dobio određen novčani iznos. Policijski službenici su protiv osumnjičenog podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Danas je protiv 23-godišnjaka proveden kazneni postupak, kojom prilikom mu je sudac istrage odredio jednomjesečni istražni zatvor te je predan u Zatvor u Požegi.

Prema stranim državljanima slijedi postupak sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima. Na području u nadležnosti rada policijske uprave i ranije je bilo slučajeva u kojima krijumčari iskorištavaju strane državljane dovodeći u opasnost njihove živote i zdravlje. "U ovo doba godine, nezakoniti prelasci državne granice preko rijeke Save gumenim i drvenim čamcima ili preplivavanjem vrlo su opasni. Osobe koje to čine dovode u neposrednu opasnost svoje živote i živote drugih osoba te su neizbježne i tragedije. Na početku ove godine, izbjegnuta je eventualna tragedija, upravo zbog upornosti i profesionalizma policijskih službenika Policijske uprave brodsko-posavske i pripadnika HGSS-a koji su spasili migrante iz hladne rijeke", navodi policija. Dodaju i da krijumčari često pod utjecajem alkohola ili droga prevoze osobe u tehnički neispravnim automobilima s opasnim nedostacima. Smještaju ih u neadekvatne prostore na nehuman način u vozilima bez prozora, ventilacije sjedala te u tovarnim i prtljažnim prostorima (preinačenim i skučenim). 

Ključne riječi
Sava migranti krijumčarenje PU brodsko-posavska

