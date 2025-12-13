Američki vojnici ubijeni u zasjedi u Siriji: Trump izravno optužio ISIS i najavio uzvrat

Najmanje četiri američka vojnika su ranjena, neki od njih kritično, kad je nepoznati napadač otvorio vatru na njhovu ophodnju u središnjem sirijskom gradu Palmiri u subotu, rekao je američki dužnosnik Reutersu. Sirijska državna novinska agencija SANA citirala je sigurnosni izvor koji je rekao da su dvojica sirijskih vojnika ozlijeđena te da je napadač ubijen, ne navodeći druge detalje.

Broj ranjenih i težina njihovih ozljeda mogla bi se mijenjati kako više informacija bude pristizalo, rekao je američki dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti. Ranije su dvojica sirijskih dužnosnika rekla Reutersu da je napadnut konvoj sirijskih vojnih snaga i američkih snaga iz koalicije predvođene SAD-om koja se bori protiv Islamske države.

Vojska Sjedinjenih Država smještena je na sjeveroistoku Sirije u sklopu desetljećima dugačkih napora da pomogne kurdskim snagama ondje. Izvor je rekao SANA-i da su američki helikopteri evakuirali ozlijeđene u američku bazu u sirijskoj regiji Al-Tanf blizu iračke granice.

NEW: President Trump vows to retaliate against ISIS after two U.S. soldiers and U.S. interpreter were killed in an ambush in Syria. Three others were also injured.



“This was an ISIS attack on us and Syria. And again, we mourn the loss and we pray for them and their parents and… pic.twitter.com/IPvZMYko9Y — Fox News (@FoxNews) December 13, 2025

Nakon smrtonosnog napada u Siriji, američki predsjednik Donald Trump najavio je uzvrat, izravno optuživši Islamsku državu. "Ovo je napad ISIS-a", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući uoči odlaska na nogometnu utakmicu Army–Navy u Baltimoreu. Govoreći o okolnostima napada, dodao je: "Vojnici su stradali u zasjedi koju je izveo ISIS, a u napadu su ranjena još trojica njihovih suboraca. Žalimo zbog gubitka, ovo su sjajni, trojica sjajnih ljudi. I jednostavno strašna stvar".

“We mourn the loss of three Great American Patriots in Syria, two soldiers, and one Civilian Interpreter. Likewise, we pray for the three injured soldiers who, it has just been confirmed, are doing well. This was an ISIS attack against the U.S., and Syria, in a very dangerous… pic.twitter.com/uK3t5dlMfL — The White House (@WhiteHouse) December 13, 2025

Predsjednik je istaknuo kako je i Sirija meta istog neprijatelja. "Predsjednik, novi predsjednik Sirije je, kako su mi rekli i nisam iznenađen, shrvan onim što se dogodilo. Ovo je bio napad ISIS-a na nas i Siriju. Vrlo, vrlo tužno", kazao je Trump. Na pitanje hoće li SAD uzvratiti, odgovorio je kratko: "Da, hoćemo", zaključivši obraćanje porukom: "Uzvratit ćemo. Hvala vam puno".